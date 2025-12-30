Απολύθηκε ο βοηθός του Σλοτ που ήταν υπεύθυνος για τις στημένες φάσεις

Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε (30/12) την αποχώρηση του Άαρον Μπριγκς, μέλους του επιτελείου στημένων φάσεων του Άρνε Σλοτ, μετά από ένα πρώτο μισό της σεζόν στο οποίο οι πρωταθλητές Αγγλίας ήταν ιδιαίτερα ευάλωτοι σε αυτόν τον τομέα.

Οι «Κόκκινοι» έχουν δεχτεί 12 γκολ σε 18 αγώνες της Premeier League από κόρνερ (επτά), φάουλ (δύο) ή πλάγια άουτ (τρία), το χειρότερο σύνολο μεταξύ των πέντε κορυφαίων πρωταθλημάτων της Ευρώπης, σύμφωνα με τη βρετανική εταιρεία ανάλυσης Opta.

Στην επίθεση, έχουν σκοράρει μόνο τρία γκολ από στημένες φάσεις (εξαιρουμένων των πέναλτι), το χειρότερο ρεκόρ στην κορυφαία κατηγορία της Αγγλίας, ισόβαθμοι με τη Γουλβς και την Μπρέντφορντ.

«Είναι αδύνατο να είσαι στην πρώτη τετράδα ή πεντάδα με το ρεκόρ μας στις στημένες φάσεις, πόσο μάλλον να κερδίσεις το πρωτάθλημα. Από αυτή την άποψη, πρέπει να επισημάνεις πόσο εξαιρετικό είναι να έχεις τόσους πολλούς βαθμούς", δήλωσε ο προπονητής Άρνε Σλοτ την περασμένη εβδομάδα.

Η Λίβερπουλ είναι τέταρτη πριν από την 18η αγωνιστική, δέκα βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Άρσεναλ. Υποδέχεται τη Λιντς (16η) την Πέμπτη στο «Άνφιλντ».

