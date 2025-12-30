Ο Μίλνερ θέλει ακόμα 6 παιχνίδια για το απόλυτο ρεκόρ στην Premier League!

Βασικός ξεκίνησε ο Τζέιμς Μίλνερ στην αναμέτρηση της Μπράιτον με τη Γουέστ Χαμ, συνεχίζοντας να γράφει ιστορία στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

Ο πολύπειρος μέσος μετρά 647 συμμετοχές στην Premier League και χρειάζεται άλλες έξι για να ισοφαρίσει το ιστορικό ρεκόρ του Γκάρεθ Μπάρι, ενώ με επτά θα το ξεπεράσει και θα μείνει μόνος στην κορυφή. Κόντρα στα «σφυριά» θα προσθέσει ακόμα μία στο σακούλι του, ανεβαίνοντας στις 648!

Το ακόμη πιο εντυπωσιακό; Ο Μίλνερ θα κλείσει τα 40 του χρόνια σε λίγες ημέρες, κάτι που σημαίνει ότι έπαιζε στην Premier League πριν καν γεννηθεί ο Μπάμπης Κωστούλας, ο οποίος βρίσκεται στον πάγκο για την Μπράιτον.

Στον πάγκο για τη Γουέστ Χαμ βρίσκεται και ο έτερος Έλληνας της αναμέτρησης, ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος.

