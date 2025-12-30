ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η πρωτιά του παγκίτη Εφαγκέ!

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Η πρωτιά του παγκίτη Εφαγκέ!

O παίκτης που είναι πρώτος σε συμμετοχές ως αλλαγή

Ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές στην τρέχουσα σεζόν, ερχόμενος από τον πάγκο, είναι ο Ρόντι Τζούνιορ Εφαγκέ. Ο νεαρός Γκαμπονέζος (11/04/2004), ο οποίος εντάχθηκε στον Άρη στην περσινή χειμερινή μεταγραφική περίοδο, έχει καταγράψει δέκα συμμετοχές, όλες μπαίνοντας ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο.

Με εξαίρεση τους πέντε αγώνες από την 4η μέχρι την 8η αγωνιστική, άκουσε από τον προπονητή του Άρη, Αρτσιόμ Ράτζκοφ, ή συνεργάτη του «ετοιμάσου, μπαίνεις» στα υπόλοιπα δέκα παιχνίδια. Μάλιστα, σε δύο από αυτά κατάφερε να χριστεί και σκόρερ. Πέτυχε το παρθενικό του τέρμα κόντρα στον Ακρίτα, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1, ενώ έκλεισε το σκορ και στο νικηφόρο παιχνίδι με την Ένωση πετυχαίνοντας το τελικό 4-0.

Ο Εφαγκέ είχε αγωνιστεί ως αλλαγή και στα δύο παιχνίδια του Άρη με την ΑΕΚ Αθηνών, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, ενώ η πρώτη και μοναδική συμμετοχή του ως βασικός ήταν στο κύπελλο απέναντι στην Ομόνοια 29ης Μαΐου, όταν αντικαταστάθηκε στο 77'. Πέρσι είχε τρεις συμμετοχές με τον Άρη, φυσικά ως αλλαγή!

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΡΗΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Και ιταλική ομάδα στο παιχνίδι για τον Κώστα Αντετοκούνμπο

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Αταμάν: Τι είπε για τη συμμετοχή Σλούκα, Όσμαν και Φαρίντ στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

EUROLEAGUE

|

Category image

Απολύθηκε ο βοηθός του Σλοτ που ήταν υπεύθυνος για τις στημένες φάσεις

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μετά τον Ολυμπιακό, «στο στόχαστρο και του Παναθηναϊκού ο Αντίνο»

Ελλάδα

|

Category image

Η πρωτιά του παγκίτη Εφαγκέ!

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ο Μίλνερ θέλει ακόμα 6 παιχνίδια για το απόλυτο ρεκόρ στην Premier League!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα λέμε στο γήπεδο!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Επίσημα στην ΑΕΚ μέχρι το 2030 ο Γκεοργκίεφ

Ελλάδα

|

Category image

Ο Παρούτης αποχαιρετά την «Ανόρθωση του»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Το μηδενικό προκάλεσε... τάσεις φυγής και η πόρτα είναι ανοιχτή

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Σοβαρό πλήγμα για την Άρσεναλ: Νοκ άουτ για το μεγάλο ματς με την Άστον Βίλα ο Ράις!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρόκριση με 3/3 για Νιγηρία με Ουζόχο βασικό

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αυξάνονται τα προβλήματα στον ΠΑΟΚ ενόψει συνέχειας

Ελλάδα

|

Category image

Καίει το οικονομικό...

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Θρυλική μορφή της Ρεάλ αποθεώνει Μέσι: «Είδα Πελέ και Μαραντόνα, όμως αυτός είναι ο σπουδαιότερος»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη