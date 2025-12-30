Η πρωτιά του παγκίτη Εφαγκέ!

Ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές στην τρέχουσα σεζόν, ερχόμενος από τον πάγκο, είναι ο Ρόντι Τζούνιορ Εφαγκέ. Ο νεαρός Γκαμπονέζος (11/04/2004), ο οποίος εντάχθηκε στον Άρη στην περσινή χειμερινή μεταγραφική περίοδο, έχει καταγράψει δέκα συμμετοχές, όλες μπαίνοντας ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο.

Με εξαίρεση τους πέντε αγώνες από την 4η μέχρι την 8η αγωνιστική, άκουσε από τον προπονητή του Άρη, Αρτσιόμ Ράτζκοφ, ή συνεργάτη του «ετοιμάσου, μπαίνεις» στα υπόλοιπα δέκα παιχνίδια. Μάλιστα, σε δύο από αυτά κατάφερε να χριστεί και σκόρερ. Πέτυχε το παρθενικό του τέρμα κόντρα στον Ακρίτα, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1, ενώ έκλεισε το σκορ και στο νικηφόρο παιχνίδι με την Ένωση πετυχαίνοντας το τελικό 4-0.

Ο Εφαγκέ είχε αγωνιστεί ως αλλαγή και στα δύο παιχνίδια του Άρη με την ΑΕΚ Αθηνών, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, ενώ η πρώτη και μοναδική συμμετοχή του ως βασικός ήταν στο κύπελλο απέναντι στην Ομόνοια 29ης Μαΐου, όταν αντικαταστάθηκε στο 77'. Πέρσι είχε τρεις συμμετοχές με τον Άρη, φυσικά ως αλλαγή!