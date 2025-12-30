Ο Παρούτης αποχαιρετά την «Ανόρθωση του»

Με ανάρτησή του στα ΜΚΔ ο Δανιήλ Παρούτης, ο οποίος προβάρει τα γαλαζοκίτρινα της ΑΕΛ, αποχαιρετά την Ανόρθωση.

Ο Κύπριος άσος, ο οποίος αποκαλεί την προσφυγική ομάδα «Ανόρθωση του», τονίζει ότι μετά από επτά χρόνια, φεύγει από την «Κυρία» γεμάτος σεβασμό, ευγνωμοσύνη και περηφάνια, σημειώνοντας ότι οι αναμνήσεις θα τον συνοδεύουν πάντα.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Παρούτης:

Ανόρθωση μου , Μετά από 7 χρόνια γεμάτα στιγμές , χαρές , δυσκολίες , νίκες και μαθήματα , ήρθε η ώρα να κλείσει για μένα αυτό το μεγάλο κεφάλαιο. Θέλω να ευχαριστήσω ολους τους συμπαίκτες μου . Όλους τους προπονητές που είχα όλα αυτά τα χρόνια .Την διοίκηση και τον πρόεδρο και όλους όσους εργάζονται καθημερινά για να λειτουργεί η ομάδα . Και πάνω απ’όλα τον κόσμο της Ανόρθωσης , που πάντα ήταν εκεί σε όλες τις στιγμές όλα αυτά τα χρόνια . Φεύγω γεμάτος σεβασμό , ευγνωμοσύνη και περηφάνια για όσα ζήσαμε μαζί . Οι αναμνήσεις θα με συνοδεύουν πάντα !💙🤍"