Καίει το οικονομικό...

Το οικονομικό συνεχίζει να παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα του ΑΠΟΕΛ παραμονές της εισόδου του 2026, οπότε και θα τιμηθούν τα 100χρονα του σωματείου. Όπως είναι γνωστό, σε εκκρεμότητα παραμένουν οι πέντε υποθέσεις στη FIFA, οι οποίες επιβάλλουν εμπάργκο μεταγραφών.

Οι υποθέσεις αυτές αφορούν τον προπονητή Νταβίντ Γκαγιέγο και τον βοηθό του και τους ποδοσφαιριστές Σιπριάνο, Μεχρί και Γουίλσον. Αυτόν τον καιρό είναι και οι μισθοί των παικτών για το 2025 που πρέπει να δοθούν και κάποιες άλλες οικονομικές οφειλές. Όλα αυτά μαζί απαιτούν αρκετό χρήμα, για αυτό και σύντομα αναμένεται να υπάρξουν σοβαρές ανακοινώσεις.

Μιλούμε για ένα ποσό που ίσως και να ξεπερνά το ένα εκατομμύριο και από τη στιγμή που επενδυτές δεν υπάρχουν και ο κόσμος δεν είναι διατεθειμένος να συμμετέχει σε πλάνο β' με την παρούσα διοίκηση, ίσως μέσα στις επόμενες μέρες να σημειωθούν σημαντικές εξελίξεις που θα αφορούν το μέλλον της ποδοσφαιρικής εταιρείας...