Επίσημα στην ΑΕΚ μέχρι το 2030 ο Γκεοργκίεφ

Επίσημα στην ΑΕΚ μέχρι το 2030 ο Γκεοργκίεφ

Η ΑΕΚ, όπως αναμενόταν, ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάρτιν Γκεοργκίεφ από τη Σλάβια Σόφιας, με τον 20χρονο Βούλγαρο στόπερ να υπογράφει ως το 2030.

Στην ανακοίνωση της απόκτησης του Μάρτιν Γκεοργκίεφ από τη Σλάβια Σόφιας προχώρησε η ΑΕΚ, κάτι που αναμενόταν άλλωστε έπειτα από τη συμφωνία στην οποία είχε φτάσει η Ένωση με τη βουλγαρική ομάδα.

Ο 20χρονος Βούλγαρος διεθνής στόπερ βρισκόταν από χθες στην Αθήνα, περνώντας με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και ολοκληρώνοντας και τα διαδικαστικά της μεταγραφής με φωτογραφίες και βίντεο στην OPAP Arena.

Το τυπικό της ανακοίνωσης της μεταγραφής του Γκεοργκίεφ, ο οποίος κόστισε 2 εκατ. ευρώ στην Ένωση, αναμενόταν σήμερα, με τον 20χρονο Βούλγαρο στόπερ να αποτελεί την πρώτη μεταγραφική προσθήκη των κιτρινόμαυρων για τον Ιανουάριο υπογράφοντας συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας ως το 2030.

Ο Γκεοργκίεφ, ο οποίος συναντήθηκε και με τον ιδιοκτήτη της ΑΕΚ, Μάριο Ηλιόπουλο, ξεναγήθηκε στην OPAP Arena, ενώ επέλεξε να φοράει τον αριθμό «15» στη φανέλα του.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ για Γκεοργκίεφ

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Μάρτιν Γκεοργκίεφ με μεταγραφή από τη Σλάβια Σόφιας. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2030.

Ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ είναι γεννημένος στις 24 Σεπτεμβρίου 2005. Έχει ύψος 1,85 και αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός και ως δεξιός μπακ. Ξεκίνησε την πορεία του στο ποδόσφαιρο από την ακαδημία ποδοσφαίρου της Σλάβια και έκανε ντεμπούτο στην πρώτη ομάδα σε ηλικία 16 ετών, αγωνιζόμενος σε 7 επίσημους αγώνες τη σεζόν 2021-22.

Το καλοκαίρι του 2022 δόθηκε δανεικός στην Μπαρτσελόνα και αγωνίστηκε με την ομάδα νέων του καταλανικού συλλόγου στο Youth League της σεζόν 2022-23. Τον ίδιο χρόνο συμπεριλήφθηκε μεταξύ των 60 κορυφαίων ταλέντων στον κόσμο, σε σχετικό δημοσίευμα της μεγάλης βρετανικής εφημερίδας The Guardian.

Ενα χρόνο μετά επέστρεψε στη Σλάβια και έγινε βασικός στην ομάδα του, με την οποία έχει παίξει τα τελευταία δυόμιση χρόνια σε συνολικά 81 αγώνες Πρωταθλήματος και Κυπέλλου Βουλγαρίας, σκοράροντας τέσσερις φορές. Μέσα στο 2025 ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ πραγματοποίησε τις πρώτες τρεις συμμετοχές του με την Εθνική Ανδρών της Βουλγαρίας, ενώ τα προηγούμενα χρόνια είχε αγωνιστεί στις Εθνικές Παίδων, Νέων και Ελπίδων.

Μάρτιν, καλώς ήρθες στην ΑΕΚ. Σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με την Ομαδάρα Μας».

Διαβαστε ακομη