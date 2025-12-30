Αταμάν: Τι είπε για τη συμμετοχή Σλούκα, Όσμαν και Φαρίντ στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Ο Παναθηναϊκός έπαιξε όσο χρειάστηκε στο κλειστό του Αγίου Θωμά μέχρι να επιβληθεί του Αμαρουσίου με 89-99 και να αποκτήσει ρυθμό ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Ο Εργκίν Άταμαν μίλησε μετά το φινάλε της αναμέτρησης αναφερόμενος στη διαθεσιμότητα των παικτών στο «αιώνιο» ντέρμπι, ενώ περιέγραψε και τη δύσκολη περίοδο που διένυσε η ομάδα με τη γρίπη Α που έπληξε τις τάξεις της.

Αναλυτικά

«Ήταν ένα κλασικό εκτός έδρας παιχνίδι στη λίγκα. Οι αντίπαλοι προσπάθησαν να παίξουν επιθετικά, όμως όταν πήραμε το προβάδισμα χρησιμοποιήσαμε παίκτες από τον πάγκο και καταφέραμε να διατηρήσουμε αυτό το πλεονέκτημα. Για εμάς είναι πολύ σημαντικό ότι αυτή τη στιγμή όλοι είναι υγιείς και πλέον ξεκινάμε να σκεφτόμαστε το παιχνίδι της EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός είναι από τις καλύτερες ομάδες της EuroLeague και εμείς βρισκόμαστε σε καλή κατάσταση. Πρόκειται για ένα δύσκολο παιχνίδι, απέναντι σε μια ομάδα με πολύ καλό προπονητή. Θα πρέπει να παίξουμε έξυπνα και με πολύ καλή άμυνα για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του αγώνα.

Ο Σλούκας θα είναι κανονικά (σ.σ στο ντέρμπι), ξεκίνησε χθες προπονήσεις, ενώ σήμερα προπονήθηκε και με τον Οσμάν και με τον Φαρίντ που ήταν λίγο αδύναμοι λόγω γρίπης. Οκτώ παίκτες, μαζί κι εγώ και ένας από τους βοηθούς μου, νοσήσαμε, όμως τώρα πιστεύω ότι όλοι θα είμαστε έτοιμοι. Είναι πολύ σημαντικό τόσο για εμάς όσο και για τους φιλάθλους μας, αλλά και για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να νικήσουμε στο ντέρμπι».

Όσα ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου:

«Επιθετικά ήμασταν πολύ καλοί. Πήραμε μια διαφορά και την κρατήσαμε. Κάναμε όσα έπρεπε για να πάρουμε τη νίκη. Στο τελευταίο κομμάτι είχαμε την ευκαιρία να βάλουμε παίκτες του πάγκου.

Όπως ξέρετε, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μεγάλο πρόβλημα με κρούσματα γρίπης Α. Ταλαιπωρήθηκαν οκτώ παίκτες, εγώ και άλλα τρία μέλη του σταφ. Ο Όσμαν και ο Φαρίντ ήταν αδύναμοι, όπως μου είπαν οι γιατροί. Συνεχίζουν τη θεραπευτική αγωγή. Ελπίζω να είναι όλοι διαθέσιμοι την Παρασκευή».

gazzetta.gr