Το μηδενικό προκάλεσε... τάσεις φυγής και η πόρτα είναι ανοιχτή

Ορθάνοιχτο είναι το ενδεχόμενο αποχώρησης του Ζαχαρία Άδωνη από τον Απόλλωνα κατά τη μεταγραφική περίοδο Ιανουαρίου.

Ο Κύπριος αμυντικός των γαλάζιων έχει τάσεις φυγής καθώς επιθυμεί να «μετακομίσει» σε ομάδα όπου θα έχει χρόνο συμμετοχής, δεδομένου ότι στον Απόλλωνα τη φετινή σεζόν έχει αγωνιστεί μόνο στον αγώνα κυπέλλου με τη ΜΕΑΠ ενώ στον θεσμό του πρωταθλήματος μέτρησε μηδέν λεπτά (πέρασε ενδιάμεσα και τραυματισμό).

Το γεγονός ότι ήδη δύο ομάδες εξέφρασαν ενδιαφέρον για την απόκτησή του αυξάνει τις πιθανότητες αποχώρησής του την ώρα που από τον Απόλλωνα βγαίνει προς τα έξω πως δεν θα αποτελέσουν εμπόδιο, δίδοντας το μήνυμα πως η πόρτα της εξόδου είναι ανοιχτή για τον 26χρονο άσο.