Οι λόγοι της παραίτησης Μαρτίδη

Δεν θα συνεχίσουν μαζί οι ΑΕΖ και Νικόλας Μαρτίδης. Σύμφωνα με ανακοίνωση του συλλόγου, ο κύπριος κόουτς υπέβαλε την παραίτησή του. Αναλυτικά:

«Η διοίκηση της ΑΕΖακακίου κάνει δεχτή την παραίτηση του προπονητή Νικόλα Μαρτίδη που όπως αναφέρει οφείλεται σε διαφορά φιλοσοφίας και οικονομικούς λόγους.

Ευχαριστούμε πολύ τον Νικόλα για την προσφορά του ειδικά τη φετινή πολύ δύσκολη χρονιά που η ομάδα ξεκίνησε από το μηδέν το καλοκαίρι και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του. Με εκτίμηση εκ της διοικήσεως».