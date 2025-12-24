ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανακοίνωσε Θεμιστοκλέους η ΠΑΕΕΚ

Η ομάδα της Κερύνειας ανακοίνωσε την απόκτηση του Κύπριου επιθετικού

Η ΠΑΕΕΚ Κερύνειας είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του Θέμη Θεμιστοκλέους για 1+1 χρόνια. Ο νεαρός επιθετικός - διεθνής με την εθνική ελπίδων - πραγματοποίησε 28 συμμετοχές στην Α’ κατηγορία με την ΑΕΛ Λεμεσού ενώ το πρώτο μισό της φετινής σεζόν αγωνίστηκε στην Ομόνοια 29ης Μαΐου όπου πέτυχε 3 γκολς και 2 ασσιστς. Καλωσορίζουμε τον Θέμη στην ομάδα της Κερύνειας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με τα χρώματα της ομάδας μας.

