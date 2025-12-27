Ενίσχυση με ντόπιο «αίμα» για τη Νέα Σαλαμίνα

Aπό την ντόπια αγορά είναι η πρώτη προσθήκη της Νέας Σαλαμίνας στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Οι ερυθρόλευκοι που είναι στην κορυφή της Β΄ Κατηγορίας και βρίσκονται πολύ κοντά στην επιστροφή τους στα σαλόνια, ανακοίνωσαν τη σύναψη συμφωνίας με τον Αλέξη Θεοχάρους.

Είχε αποχωρήσει πριν λίγες μέρες από την Ομόνοια Αραδίππου, έχοντας καταγράψει εφτά συμμετοχές που αντιστοιχούσαν σε 349 λεπτά συμμετοχής.

Η ανακοίνωση: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ, σε συνεργασία με την Επιτροπή Προγραμματισμού, ανακοινώνει την υπογραφή συμφωνίας με τον Κύπριο αμυντικό ποδοσφαιριστή Αλέξη Θεοχάρους, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αγωνιζόταν στην Ομόνοια Αραδίππου.

Καλωσορίζουμε τον ποδοσφαιριστή μας στη μεγάλη ερυθρόλευκη οικογένεια και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με τη φανέλα της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ!»