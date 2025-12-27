H ασυγκράτηση Νέα Σαλαμίνα και η... σκληρή μάχη για την άνοδο
Τα δεδομένα στη Β΄ Κατηγορία, δύο στροφές πριν το τέλος της α΄ φάσης.
Δύο στροφές έχουν μείνει για την ολοκλήρωση της α΄ φάσης του πρωταθλήματος Β΄ Κατηγορίας. Και κατά μεγάλο ποσοστό έχει διαμορφωθεί το σκηνικό για τους δύο ομίλους όπου στις 14 αγωνιστικές της β΄ φάσης θα γίνει μάχη για τα εισιτήρια ανόδου, αλλά και την αποφυγή του υποβιβασμού.
Η Νέα Σαλαμίνα δεν τίθεται αμφιβολία πως επιστρέφει στα σαλόνια αφού έχει ανοίξει μεγάλη απόσταση, ενώ παραμένει και αήττητη. Έχει δώδεκα βαθμούς διαφορά από την 4η θέση. Και άρα «καπαρώνει» το ένα εισιτήριο, ενώ, όπως φαίνεται από τη βαθμολογία, η μάχη για τα άλλα δύο εισιτήρια προδιαγράφεται σκληρή.
Την προσεχή αγωνιστική, με το νέο έτος (03/04), υπάρχουν τρία ματς που αφορούν τα άνω διαζώματα. Και κρίνονται κομβικά. Αναλυτικά όλα τα ματς:
MEAΠ-ΑΕΖ
Αχ./Ονήσιλος-Ομόνοια 29Μ
Χαλκάνορας-ΑΣΙΛ
Αγία Νάπα-Νέα Σαλαμίνα
ΑΠΕΑ Ακρ.-Εθνικός Λατσιών
Ηρακλής Γερ.-Σπάρτακος
Διγενής Μόρφου-ΠΑΕΕΚ
Δόξα-Καρμιώτισσα.
BAΘΜΟΛΟΓΙΑ
Nέα Σαλαμίνα 35
Αγία Νάπα 25
Δόξα 24
ΠΑΕΕΚ 23
Καρμιώτισσα 21
Διγενής Μόρφου 20
Ομόνοια 29Μ 20
ΑΣΙΛ 19
ΜΕΑΠ 18
Χαλκάνορας 16
ΑΠΕΑ Ακρ. 15
Εθνικός Λατσιών 12
Σπάρτακος 12
Ηρακλής 12
ΑΕΖ 9
Αχ./Ονήσιλος 4