H ασυγκράτηση Νέα Σαλαμίνα και η... σκληρή μάχη για την άνοδο

Δύο στροφές έχουν μείνει για την ολοκλήρωση της α΄ φάσης του πρωταθλήματος Β΄ Κατηγορίας. Και κατά μεγάλο ποσοστό έχει διαμορφωθεί το σκηνικό για τους δύο ομίλους όπου στις 14 αγωνιστικές της β΄ φάσης θα γίνει μάχη για τα εισιτήρια ανόδου, αλλά και την αποφυγή του υποβιβασμού.

Η Νέα Σαλαμίνα δεν τίθεται αμφιβολία πως επιστρέφει στα σαλόνια αφού έχει ανοίξει μεγάλη απόσταση, ενώ παραμένει και αήττητη. Έχει δώδεκα βαθμούς διαφορά από την 4η θέση. Και άρα «καπαρώνει» το ένα εισιτήριο, ενώ, όπως φαίνεται από τη βαθμολογία, η μάχη για τα άλλα δύο εισιτήρια προδιαγράφεται σκληρή.

Την προσεχή αγωνιστική, με το νέο έτος (03/04), υπάρχουν τρία ματς που αφορούν τα άνω διαζώματα. Και κρίνονται κομβικά. Αναλυτικά όλα τα ματς:

MEAΠ-ΑΕΖ

Αχ./Ονήσιλος-Ομόνοια 29Μ

Χαλκάνορας-ΑΣΙΛ

Αγία Νάπα-Νέα Σαλαμίνα

ΑΠΕΑ Ακρ.-Εθνικός Λατσιών

Ηρακλής Γερ.-Σπάρτακος

Διγενής Μόρφου-ΠΑΕΕΚ

Δόξα-Καρμιώτισσα.

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ

Nέα Σαλαμίνα 35

Αγία Νάπα 25

Δόξα 24

ΠΑΕΕΚ 23

Καρμιώτισσα 21

Διγενής Μόρφου 20

Ομόνοια 29Μ 20

ΑΣΙΛ 19

ΜΕΑΠ 18

Χαλκάνορας 16

ΑΠΕΑ Ακρ. 15

Εθνικός Λατσιών 12

Σπάρτακος 12

Ηρακλής 12

ΑΕΖ 9

Αχ./Ονήσιλος 4