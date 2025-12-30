Μετά τον Ολυμπιακό, «στο στόχαστρο και του Παναθηναϊκού ο Αντίνο»

Ο Παναθηναϊκός θέλει εξτρέμ και η Diario As τον έβαλε στο «παιχνίδι» για τον Σαντίνο Αντίνο.

Ο 20χρονος (γεννήθηκε στις 25/10/05) εξτρέμ της Γοδόι Κρουζ το περασμένο καλοκαίρι απασχόλησε έντονα τον Ολυμπιακό, αλλά η μεταγραφή του δεν προχώρησε με δεδομένο ότι αποκτήθηκε ο Στρεφέτσα.

Ο δεξιοπόδαρος Αντίνο,ο οποίος έχει ύψος 1,74 και το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται σ' έναν χρόνο, στο τέλος του 2026, το τελευταίο διάστημα φερόταν να έχει κλείσει στη Ρίβερ Πλέιτ, αλλά η μεταγραφή χάλασε από τη στιγμή που ο παίκτης άλλακε εκπροσώπους. Τώρα η Diario As έβαλε στο κόλπο πολλές ομάδες κι ανάμεσά τους, εκτός από τον Ολυμπιακό είναι και ο Παναθηναϊκός.

Ο Αντίνο μετράει 14 ματς και 2 γκολ με την Κ20 της Αργεντινής και το 2025 είχε 30 ματς, 6 γκολ και 3 ασίστ με τη Γοδόι Κρουζ, στην οποία κι αναδείχθηκε. Συνολικά, σ' επαγγελματικό επίπεδο με την ομάδα του έχει 45 αγώνες, 8 γκολ και 5 ασίστ.

«Σαντίνο Αντίνο: "μαδάει τη μαργαρίτα", είναι ο τίτλος του άρθρου στο οποίο αναφέρεται αναλυτικά:

«Εν μέσω φημών για το μέλλον του στη Γοδόι Κρουζ, ο Αργεντινός αλλάζει εκπροσωπητική εταιρεία και υπογράφει με τη Roc Nation, την εταιρεία που διαχειρίζεται την καριέρα των Βινίσιους Ζούνιορ και Έντρικ.

Ο Βινίσιους "υπογράφει" τη νέα μεγάλη υπόσχεση του αργεντίνικου ποδοσφαίρου. Η Roc Nation Sports Brazil, η εταιρεία που εκπροσωπεί –μεταξύ άλλων– τον «επτά» της Ρεάλ Μαδρίτης και τον Έντρικ, ανακοίνωσε επίσημα την ένταξη του Σαντίνο Αντίνο μέσω ενός ειδικού βίντεο, το οποίο είχε μεγάλη απήχηση στα κοινωνικά δίκτυα και συνδύαζε εικόνες του ποδοσφαιριστή. Ο ίδιος ο Αντίνο γιόρτασε αυτό το νέο βήμα στην καριέρα του με ανάρτηση, στην οποία έγραψε πως είναι "πολύ χαρούμενος που αποτελεί μέρος της οικογένειας Roc".

"Μιλάμε για έναν από τους πιο ελπιδοφόρους ποδοσφαιριστές του αργεντίνικου ποδοσφαίρου αυτή τη στιγμή. Ο Σαντίνο συνδυάζει ταλέντο, προσωπικότητα και ένα προφίλ απόλυτα συμβατό με το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και τους μεγάλους συλλόγους. Πιστεύουμε πολύ στις δυνατότητές του και είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτή η συνεργασία θα είναι καθοριστική για να επιταχύνει ακόμη περισσότερο μια καριέρα που ήδη δείχνει εξαιρετικά υποσχόμενη", δήλωσε ο Φρεντερίκο Πένα, CEO της Roc Nation Sports Brazil.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Olé, η Ρίβερ Πλέιτ είχε φτάσει σε συμφωνία με τη Γοδόι Κρους για την αγορά του 50% των δικαιωμάτων του 20χρονου ταλαντούχου ποδοσφαιριστή έναντι περίπου 4,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο, όπως επιβεβαίωσε και η AS, η πρόσφατη αλλαγή εκπροσώπησης και η στρατηγική της Roc Nation Sports Brazil να αναζητήσει ευκαιρίες και στο ευρωπαϊκό ή το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο οδήγησαν τον παίκτη στην απόφαση να περιμένει πριν καθορίσει τα επόμενα βήματα της καριέρας του. Πέρα από τη Ρίβερ, ενδιαφέρον για τον ποδοσφαιριστή φέρονται να δείχνουν και ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, καθώς και σύλλογοι από τη Βραζιλία.

Αποκάλυψη της χρονιάς

Ο Αντίνο έγινε ιδιαίτερα γνωστός στο βραζιλιάνικο κοινό στη φάση των «16» του φετινού Copa Sudamericana. Ακόμη και στην ήττα της Γοδόι Κρους με 2-1 από την Ατλέτικο Μινέιρο, ο επιθετικός πέτυχε ένα εντυπωσιακό γκολ: μετά από απομάκρυνση του Χούνιορ Αλόνσο, κοντρόλαρε τη μπάλα στο κέντρο του γηπέδου, πέρασε με ευκολία τον Λιάνκο και τελείωσε τη φάση στο «παραθυράκι», χωρίς να αφήσει κανένα περιθώριο αντίδρασης στον τερματοφύλακα Έβερσον.

Στη φάση των ομίλων της διοργάνωσης, ο Αργεντινός άφησε επίσης το αποτύπωμά του απέναντι στη Γκρέμιο, σε αγώνα που διεξήχθη στη Βραζιλία και έληξε ισόπαλος 1-1. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο Σαντίνο Αντίνο διαθέτει ήδη διεθνή εμπειρία με τις μικρές εθνικές ομάδες της Αργεντινής. Το 2024 αγωνίστηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο Κ20, όπου σημείωσε ένα γκολ, ενώ συμμετείχε και στο Νοτιοαμερικανικό Πρωτάθλημα της κατηγορίας».

