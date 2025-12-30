Τα λέμε στο γήπεδο!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Έρχεται ένας φουλ απαιτητικός μήνας για την Πάφος FC.

Υπερπολύτιμες ήταν αυτές οι λίγες ημέρες διακοπών στην Πάφος FC, αφού με την επανέναρξη της δράσης ακολουθεί ένα φουλ απαιτητικό πρόγραμμα με βάση το οποίο θα πρέπει να δίνει εξετάσεις εντός του γηπέδου κάθε 3-4 ημέρες. Στην καλύτερη περίπτωση θα έχει κενό πέντε ημερών. Οι πρωταθλητές μέχρις στιγμής ανταπεξήλθαν με καλά αποτελέσματα συνδυάζοντας τις υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα μαζί με την παρουσία στη League Phase του Champions League, ενώ πλέον θα πρέπει να προσθέσουν στο πρόγραμμά τους και τα παιχνίδια του κυπέλλου. Συνολικά εντός του Ιανουαρίου θα δώσουν εφτά παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, σε διάστημα 24 ημερών.

Το πρώτο ματς της νέας χρονιάς για το συγκρότημα του Χουάν Κάρλος Καρσέδο είναι την ερχόμενη Κυριακή (04/01), οπότε και θα πάει στο στάδιο «Αλφαμέγα» για να αντιμετωπίσει τον Απόλλωνα. Τρεις ημέρες αργότερα (07/01) θα υποδεχθεί στο «Στέλιος Κυριακίδης» τον Ακρίτα για τη β' φάση του κυπέλλου. Έπειτα θα ακολουθήσουν άλλα δύο παιχνίδια για την πρώτη τη τάξει εγχώρια διοργάνωση απέναντι σε Ομόνοια Αραδίππου (εντός, 12/01) και Ολυμπιακό (εκτός, 17/01), προτού πάει στο Λονδίνο για να αναμετρηθεί με την Τσέλσι για την έβδομη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Aκολούθως, μόλις τρεις ημέρες αργότερα θα κληθεί να δώσει σημαντικό παιχνίδι με μία ανταγωνίστρια για τον τίτλο, την ΑΕΚ. Ο αγώνας αυτός είναι ορισμένος για τις 25 Ιανουαρίου, με την Πάφος FC να είναι γηπεδούχος.

Οι υποχρεώσεις για τον πρώτο μήνα της χρονιάς θα συνεχιστούν στις 28 με την παφιακή ομάδα να παίζει στο «Αλφαμέγα» με τη Σλάβια Πράγας στην τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League, με την ελπίδα να πάρει και το απαιτούμενο αποτέλεσμα που θα της δώσει το δικαίωμα να συνεχίσει στη διοργάνωση. Μετά από αυτή τη σειρά η Πάφος FC θα παίξει με τον Εθνικό στο Δασάκι, αν και ακόμη δεν έχει γνωστοποιηθεί η ακριβής ημερομηνία, όμως το πιθανότερο θα είναι τις πρώτες ημέρες του Φεβρουαρίου.

 

 

 

 

