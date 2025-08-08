ΑΕΛ - ΕΝΠ: Ισοπαλία με γκολ νωρίς και στο φινάλε

Ο Κονσεϊσάο άνοιξε το σκορ για την ΑΕΛ με σουτ εντός περιοχής από πλάγια θέση μόλις στο 8ο λεπτό. Η ΕΝΠ κατάφερε να ισοφαρίσει στις καθυστερήσεις. Συγκεκριμένα στο 90+1΄ο Ιμανουσίμουε έκανε λάθος πάσα προς τον τερματοφύλακα και ο Κύζας διαμόρφωσε το τελικό σκορ αφού πέρασε και τον Κυριάκου. Ο Ιμανουσίνουε έκανε πάσα προς τον κίπερ όμως δεν ήταν καλή με τον Κίζα να εκμεταλλεύεται το λάθος, ο νεαρός απόφυγε τον Κυριάκου και πλάσαρε εύστοχα.

Πολλές δοκιμές από τους δύο προπονητές και χρήσιμα συμπεράσματα ενόψει της έναρξης του πρωταθλήματος.

Σημαντική στιγμή για την ΑΕΛ η επάνοδος των Ιμανισίμουε και Παπαφώτη στην αγωνιστική δράση μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Χρόνο συμμετοχής πήρε και ο Μπασέλ Ζράντι.

Οι αρχικές εντεκάδες του αγώνα:

ΑΕΛ: Κεραυνός, Φραντζής, Φεριέρ, Σινγκ, Στεβάνοβιτς, Φιλιώτης, Γκλάβσιτς, Κονσεϊσάο, Ζόκε, Κέλερ, Φορεστιέρι.

ΕΝΠ: Κούστερ, Ιωάννου, Οκέκε, Μουσιελιάνι, Κάνατι, Λάκα, Κατσιαρής, Κράιτζ, Σάκιτς, Ροντρίγκο, Χαραλάμπους.