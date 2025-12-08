ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αήττητη συνεχίζει η Πετρολίνα ΑΕΚ - Πήρε σπουδαίο διπλό στη Λεμεσό!

Την 7η σερί νίκη πήρε η Πετρολίνα ΑΕΚ στον εκτός έδρας αγώνα με τον Απόλλωνα και συνεχίζει αήττητη στη φετινή Basket League.

Επικράτησε με 96-80, με MVP τον Mckinnis με σκορ index 31, 20 πόντους, 12 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Η ΑΕΚ ξεκίνησε δυνατά στο παιχνίδι και με τη συμπλήρωση των πρώτων τριών λεπτών πέτυχε 16 πόντους (16-2). Ο Απόλλωνας μείωσε με βολές του Thomas και δύο σερί τρίποντα για το 16-10. Η ΑΕΚ συνέχισε να είναι μπροστά στο σκορ και το δεκάλεπτο έληξε στο 20-34.

Στους ίδιους ρυθμούς συνέχισε και η δεύτερη περίοδος με την ομάδα του Κιτίου να διατηρεί τη διαφορά της. Ο Απόλλωνας ανέβασε ρυθμούς στο τρίτο δεκάλεπτο και έπαιζε αρκετά επιθετικά, ενώ κρατούσε την άμυνα. Με τον Powell να ευστοχεί σε τρίποντο στο 23’ η ομάδα της Λεμεσού μείωσαν σε 61-57, ενώ ο Thomas με βολή του στο επόμενο λεπτό μείωσε στο -2 (63-61).

Το τρίποντο του Cooper στο 35’ ανέβασε την ΑΕΚ στο +14, με τον Ιερωνυμίδη να απαντάει με τρίποντο και να μειώνει στο 87-76. Οι καλαθοσφαιριστές του Λειβαδιώτη διατήρησαν το προβάδισμά τους μέχρι το τέλος της αναμέτρησης και πήραν το ροζ φύλλο αγώνος με 96-80.

Τα δεκάλεπτα: 20-34, 41-58, 66-71, 80-96

Απόλλων (Δημήτρης Κουκούρης): Plet 6, Thomas 22 (2), Adams 15 (3), Powell 25(5), Ιερωνυμίδης 8(1), Παπαδημητρίου 4 (1), Καραμπατάκης

Πετρολίνα ΑΕΚ (Χριστόφορος Λειβαδιώτης): Hollingsworth 23, Cooper 22(2), Γιανναράς 7, Νοττάζ 14(3), Βάρσος, Μckinnis 20, Λοϊζίδης 2, Παντελή 2, Diggs 6 (2)

Διαβαστε ακομη