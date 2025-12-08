Νεόφυτος Μιχαήλ: «Ζούμε κάτι ιστορικό για την ομάδα και την πόλη»

Ο Νεόφυτος Μιχαήλ παραχώρησε συνέντευξη στο Athletiko, μιλώντας για το εντυπωσιακό ευρωπαϊκό ταξίδι της Πάφου στο Champions League, την πρόσφατη εμφάνιση απέναντι στον Ολυμπιακό, αλλά και για το ιδιαίτερο κλίμα που βιώνει φέτος μέσα στην ομάδα.

Αναλυτικά το δημοσίευμα της ιστοσελίδας Athletiko:

Στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League, o Ολυμπιακός υποδέχθηκε την Πάφο, στην επιστροφή του μετά από πέντε χρόνια στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και για πρώτη φορά με το νέο format. Ωστόσο, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν κατάφερε να γευτεί τη χαρά της νίκης απέναντι στην κυπριακή ομάδα μιας και αναδείχθηκε ισόπαλος, δίχως τέρματα.

Ενα αποτέλεσμα που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στις καίριες επεμβάσεις που είχε κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Νεόφυτος Μιχαήλ. Ο άλλοτε κίπερ των ΠΑΣ Γιάννινα και Αστέρα AKTOR έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην πορεία της Πάφου στο Champions League, η οποία μοιάζει με παραμύθι, και στο επίκεντρο αυτής της ιστορίας βρίσκεται ο 31χρονος Κύπριος διεθνής πορτιέρε.

Ο Μιχαήλ έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πρωταγωνιστές της Πάφου, η οποία για πρώτη φορά κατάφερε να φτάσει στη League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Μετά από τρεις προκριματικούς γύρους, η κυπριακή μπήκε στη League Phase και, ύστερα από πέντε αγωνιστικές, βρίσκεται στην 24άδα, έχοντας μία νίκη, τρεις ισοπαλίες και μία ήττα από την πανίσχυρη Μπάγερν Μονάχου.

Η φετινή σεζόν αποτελεί προσωπική και συλλογική δικαίωση. Ο Μιχαήλ μετράει ήδη 11 clean sheets και μόλις 14 γκολ παθητικό σε 20 παιχνίδια, σε όλες διοργανώσεις αριθμοί εντυπωσιακοί για έναν τερματοφύλακα που αγωνίζεται σε κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο Champions League βρίσκεται στην τρίτη θέση έχοντας τις περισσότερες αποκρούσεις (24) πίσω από τον Ρούλι της Μαρσέιγ και τον Χάικιν της Ντόρτμουντ.

Ο Νεόφυτος Μιχαήλ ή αλλιώς ο «Batman» όπως τον αποκαλούν μιλάει στο Athletiko και περιγράφει την πορεία της Πάφου στο φετινό Champions League ως μοναδική εμπειρία, γεμάτη ιστορικά στιγμιότυπα για την ομάδα και την πόλη. Οπως τονίζει, μάλιστα η επιτυχία βασίζεται στην ομαδική δουλειά και την πειθαρχία. Μεταξύ άλλων, ο 31χρονος κίπερ, αναφέρθηκε και στα παιχνίδια όπως αυτό με τον Ολυμπιακό και τη νίκη απέναντι στη Βιγιαρεάλ, υπογραμμίζει τη σημασία της προετοιμασίας, της ψυχραιμίας και της στήριξης των συμπαικτών του.

Νεόφυτε, είσαι από τους πρωταγωνιστές της Πάφου φέτος στο Champions League και η ομάδα γράφει ιστορία. Πώς βιώνεις προσωπικά αυτή τη διαδρομή;

«Είναι μια μοναδική εμπειρία. Ζούμε κάτι ιστορικό για την ομάδα και για την πόλη, και το νιώθουμε σε κάθε παιχνίδι. Προσωπικά προσπαθώ να το απολαμβάνω, αλλά ταυτόχρονα να μένω συγκεντρωμένος στον στόχο».

Πώς ήταν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό; Πώς το βίωσες και ποιος σας δυσκόλεψε περισσότερο;

«Ήταν ένα παιχνίδι υψηλής έντασης απέναντι σε έναν αντίπαλο με μεγάλη ποιότητα και εμπειρία. Για εμένα ήταν μια εμφάνιση που βγήκε μέσα από την ομαδική δουλειά. Ο Ολυμπιακός έχει αρκετούς παίκτες που μπορούν να σε δυσκολέψουν, αλλά συνολικά η επιθετική τους γραμμή μάς κράτησε σε διαρκή εγρήγορση».

Ποια ήταν η απόκρουση-σημείο καμπής στο παιχνίδι;

«Θα έλεγα η απόκρουση στο 69’, μια κεφαλιά του Ρέτσου μετά από κόρνερ».

Ποιο ήταν το μυστικό της ηρεμίας σου σε τέτοια ατμόσφαιρα;

«Η προετοιμασία. Όταν έχεις δουλέψει σωστά, ηρεμείς φυσικά. Επίσης, η στήριξη των συμπαικτών μου σε κάθε στιγμή με βοηθά να μένω απόλυτα συγκεντρωμένος».

Τι κλίμα υπήρχε στα αποδυτήρια και τι σας είπε ο προπονητής;

«Υπήρχε ικανοποίηση αλλά και συνείδηση ότι μπορούμε ακόμη περισσότερα. Ο προπονητής μάς συνεχάρη για την προσπάθεια, αλλά τόνισε ότι η διοργάνωση δεν συγχωρεί την χαλάρωση».

Συνειδητοποιείς ότι είσαι τρίτος σε αποκρούσεις στο Champions League, πίσω από Ρούλι της Μαρσέιγ και Χάικιν της Ντόρτμουντ, αφήνοντας πίσω τον Κουρτουά;

«Είναι τιμητικό, αλλά δεν το βλέπω ατομικά. Αυτοί οι αριθμοί αντικατοπτρίζουν την ομαδική δουλειά και τη σωστή τακτική προσέγγιση».

Τι κάνει την Πάφο τόσο ανταγωνιστική στην Ευρώπη;

«Ο συνδυασμός ποιότητας, χημείας και καθημερινής δουλειάς. Είμαστε μια ομάδα που λειτουργεί σαν σύνολο, με ξεκάθαρο πλάνο από το τεχνικό επιτελείο».

Ποιο παιχνίδι της League Phase περιμένεις περισσότερο;

«Κάθε παιχνίδι έχει τη δική του πρόκληση. Προσωπικά ανυπομονώ για τα επόμενα ματς γιατί τώρα θα κυνηγήσουμε όσες πιθανότητες έχουμε για πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης».

Πόσο δύσκολο ήταν να κρατήσετε το 1-0 απέναντι στη Βιγιαρεάλ;

«Ήταν από τα πιο απαιτητικά παιχνίδια μας. Η Βιγιαρεάλ δημιούργησε πολλές φάσεις, ειδικά στην αρχή του αγώνα, αλλά δείξαμε χαρακτήρα και πειθαρχία μέχρι το τέλος».

Ποιο είναι το ταβάνι της ομάδας;

«Όσο μένουμε ταπεινοί και δουλεύουμε, μπορούμε να πάμε πολύ μακριά. Δεν βάζουμε ταβάνι».

Ένιωθες ότι «ερχόταν» η στιγμή σου;

«Ναι. Δούλευα καθημερινά περιμένοντας την ευκαιρία. Ήξερα πως όταν έρθει, πρέπει να είμαι έτοιμος».

Το έβλεπες ως πρόκληση όταν ήρθε ο Γκόρτερ;

«Ο συναγωνισμός σε αυτό το επίπεδο μόνο σε κάνει καλύτερο. Το είδα ως ευκαιρία να ανεβάσω κι άλλο την απόδοσή μου».

Πότε κατάλαβες ότι κέρδισες τη θέση;

«Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στο μυαλό μου, δεν επαναπαύομαι. Είναι κάτι που κερδίζεται καθημερινά στις προπονήσεις και στους αγώνες, πρέπει να συνεχίζω να δουλεύω σκληρά και φυσικά να έχω καλή απόδοση».

Πότε ένιωσες ότι κέρδισες την εμπιστοσύνη του προπονητή;

«Όταν μου έδωσε φανέλα βασικού σε συνεχόμενα κρίσιμα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αυτό για έναν τερματοφύλακα σημαίνει πολλά».

Ποιο ήταν το πιο σκληρό σημείο της αποκατάστασης μετά τον σοβαρό τραυματισμό που είχες υποστεί;

«Η υπομονή. Το να βλέπεις την ομάδα να παίζει και εσύ να μην μπορείς να βοηθήσεις είναι το πιο δύσκολο ψυχολογικά».

Τι κρατάς από Ελλάδα και το πρωτάθλημα μιας και έχεις φορέσει τις φανέλες των ΠΑΣ Γιάννινα και Αστέρα AKTOR;

«Ήταν μια περίοδος που με ωρίμασε. Το ελληνικό πρωτάθλημα έχει ένταση, ανταγωνισμό και απαιτεί σταθερότητα».

Ήσουν έτοιμος για κάτι μεγαλύτερο ή ήρθε νωρίς η ευκαιρία;

«Κάθε εμπειρία έρχεται την κατάλληλη στιγμή. Σίγουρα τότε μου έδωσε σημαντικά μαθήματα».

Πόσο δύσκολο ήταν να συνηθίσεις τη μάσκα;

«Στην αρχή ήταν περίεργο, αλλά με τον χρόνο έγινε μέρος του παιχνιδιού μου».

Πώς σου φαίνονται τα παρατσούκλια που σου έχουν βγάλει, όπως αυτό του Μπάτμαν;

«Τα παίρνω με χιούμορ. Δείχνει ότι ο κόσμος το ζει και το στηρίζει, και αυτό είναι ωραίο».

Περίμενες ότι η Πάφος θα φτάσει Champions League σε έναν χρόνο;

«Ήξερα ότι υπήρχε φιλοδοξία και σωστή δουλειά, αλλά το ταξίδι που ζούμε ξεπερνά κάθε προσδοκία».

Είναι αυτή η δικαίωση μετά από τόσες δυσκολίες;

«Ναι. Αλλά δεν είναι το τέλος. Είναι κίνητρο να συνεχίσω ακόμη πιο δυνατά».

Ποια είναι η μεγαλύτερη φιλοδοξία σου για τη χρονιά;

«Να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε στην Ευρώπη και να συμβάλω ώστε η Πάφος να κάνει μια σεζόν που θα μείνει στην ιστορία του συλλόγου. Επίσης, θέλουμε να κατακτήσουμε και τους δύο εγχώριους τίτλους και θα τα δώσουμε όλα μέχρι τέλους».