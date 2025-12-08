ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επιστροφή στις νίκες, έστω και με μπόλικο άγχος, για την ΑΕΚ.

Ένα τρίποντο απόλυτα αναγκαίο, όπως δήλωσε μετά τον αγώνα ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ, μετά το στραπάτσο της περασμένης αγωνιστικής με τον Ακρίτα Χλώρακας.

Τη νίκη επί του Εθνικού Άχνας την έδωσαν οι αλλαγές του Ισπανού τεχνικού. Οι Νάλι και Αμίν δημιούργησαν τη φάση με όμορφο συνδυαστικό ποδόσφαιρο και ο Ανγκιέλσκι εκτέλεσε. Ήταν το πρώτο γκολ του Πολωνού φορ στο φετινό πρωτάθλημα, όπως ήταν το πρώτο γκολ και για τον Μιραμόν, ο οποίος ήταν ο κορυφαίος του γηπέδου.

Ο πολύπειρος Ισπανός με τις συχνές προωθήσεις του μετατρεπόταν συχνά σε δεξιό εξτρέμ, σκοράροντας το πρώτο γκολ της ομάδας του (πανέμορφο τέρμα), δημιουργώντας ταυτόχρονα πολλά ρήγματα από την αριστερή πλευρά της άμυνας του Εθνικού. Ήταν μια δίκαιη επικράτηση για την ΑΕΚ, παρ' όλο που ο αγώνας έγινε… ροντέο προς το τέλος του. Οι κιτρινοπράσινοι δεν έθελξαν με την εμφάνισή τους, ήταν όμως κυρίαρχοι σχεδόν σ’ όλο το 90λεπτο και δημιούργησαν ευκαιρίες για να «καθαρίσουν» νωρίτερα το παιχνίδι. Ήταν μια σημαντική νίκη για πολλούς λόγους. 

Πρωτίστως, διότι η ομάδα έβγαλε αντίδραση μετά τις απώλειες που είχε στην Πάφο, διατηρήθηκε σ’ επαφή με την κορυφή, ενώ πάει με καλή ψυχολογία στο σημαντικό εκτός έδρας παιχνίδι με τη Χάκεν, την ερχόμενη Πέμπτη, για το Conference League.

Διαβαστε ακομη