«Διπλό» για τον Κεραυνό επί του MAD Διγενή Ακρίτα Μόρφου

Για τους νικητές ο παίκτης που ξεχώρισε ήταν ο Davis με σκορ index 26, 20 πόντους και 3 ασίστ.

Το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο στα πρώτα λεπτά με τον Διγενή να παίρνει προβάδισμα με 7-5 με τις βολές του Punter. Ο Κεραυνός γύρισε το σκορ σε 11-10 στο 5’ και ανέβασε τη διαφορά στο +6 με τις φολές του Φ. Τίγκα (18-12).

Στη δεύτερη περίοδο οι γηπεδούχοι ήταν πιο επιθετικοί. Οι βολές του Okekuoyen στο 16’ μείωσαν στο 34-31 ενώ το τρίποντο του Williams δύο λεπτά αργότερα έβαλε την ομάδα του μπροστά στο σκορ με 38-37.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου η ομάδα του Στροβόλου ανέβασε ρυθμούς και με τον Φ. Τίγκα να ευστοχεί σε τρίποντο, πήρε εκ νέου προβάδισμα με 54-52. Η διαφορά ανέβηκε στο +10 στο 29’ (56-66) και το τρίτο δεκάλεπτο έκλεισε στο 61-72.

Οι φιλοξενούμενοι διατηρούσαν το προβάδισμά τους μέχρι το τέλος της αναμέτρησης χωρίς να επιτρέψουν στον Διγενή να απειλήσει για την ανατροπή, παίρνοντας τη νίκη με 99-82.

Τα δεκάλεπτα: 17-21, 47-44, 61-72, 82-99

MAD Διγενής Ακρίτας Μόρφου (Ντράγκαν Ράτσα): Williams 32 (2), Punter 5, Καραγιάννης 3, Κone 11, Οkekuoyen 13 (2), Σιζόπουλος 4 (1), Βασιλείου 6(1), El Bejjani 5 (1), Kruse 1, Μελετίου 2

Κεραυνός (Γιάννης Δαμαλής): Hatfield 18, Μιχαήλ 12(2), Τρετιακόβ 6(2), Στυλιανού 20(6), Κουμής, Davis 20(6), Φ. Τίγκας 17(1), Σ. Τίγκας 3(1), Παυλίδης 4, Crockett 12(2), Wright 7(2)