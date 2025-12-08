ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Διπλό» για τον Κεραυνό επί του MAD Διγενή Ακρίτα Μόρφου

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Διπλό» για τον Κεραυνό επί του MAD Διγενή Ακρίτα Μόρφου

Νικηφόρο ήταν το πέρασμα του Κεραυνού από το «Λευκόθεο», επικρατώντας με 99-82 στο παιχνίδι με τον MAD Διγενή Ακρίτα Μόρφου.

Για τους νικητές ο παίκτης που ξεχώρισε ήταν ο Davis με σκορ index 26, 20 πόντους και 3 ασίστ.

Το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο στα πρώτα λεπτά με τον Διγενή να παίρνει προβάδισμα με 7-5 με τις βολές του Punter. Ο Κεραυνός γύρισε το σκορ σε 11-10 στο 5’ και ανέβασε τη διαφορά στο +6 με τις φολές του Φ. Τίγκα (18-12).

Στη δεύτερη περίοδο οι γηπεδούχοι ήταν πιο επιθετικοί. Οι βολές του Okekuoyen στο 16’ μείωσαν στο 34-31 ενώ το τρίποντο του Williams δύο λεπτά αργότερα έβαλε την ομάδα του μπροστά στο σκορ με 38-37.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου η ομάδα του Στροβόλου ανέβασε ρυθμούς και με τον Φ. Τίγκα να ευστοχεί σε τρίποντο, πήρε εκ νέου προβάδισμα με 54-52. Η διαφορά ανέβηκε στο +10 στο 29’ (56-66) και το τρίτο δεκάλεπτο έκλεισε στο 61-72.

Οι φιλοξενούμενοι διατηρούσαν το προβάδισμά τους μέχρι το τέλος της αναμέτρησης χωρίς να επιτρέψουν στον Διγενή να απειλήσει για την ανατροπή, παίρνοντας τη νίκη με 99-82.

Τα δεκάλεπτα: 17-21, 47-44, 61-72, 82-99

MAD Διγενής Ακρίτας Μόρφου (Ντράγκαν Ράτσα): Williams 32 (2), Punter 5, Καραγιάννης 3, Κone 11, Οkekuoyen 13 (2), Σιζόπουλος 4 (1), Βασιλείου 6(1), El Bejjani 5 (1), Kruse 1, Μελετίου 2

Κεραυνός (Γιάννης Δαμαλής): Hatfield 18, Μιχαήλ 12(2), Τρετιακόβ 6(2), Στυλιανού 20(6), Κουμής, Davis 20(6), Φ. Τίγκας 17(1), Σ. Τίγκας 3(1), Παυλίδης 4, Crockett 12(2), Wright 7(2)

Κατηγορίες

ΚυπροςΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΚΕΡΑΥΝΟΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Έβγαλε αντίδραση!

ΑΕΚ

|

Category image

Νεόφυτος Μιχαήλ: «Ζούμε κάτι ιστορικό για την ομάδα και την πόλη»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η Τζένοα «άλωσε» το «Φρίουλι» και πήρε βαθιά... ανάσα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αήττητη συνεχίζει η Πετρολίνα ΑΕΚ - Πήρε σπουδαίο διπλό στη Λεμεσό!

Κύπρος

|

Category image

«Διπλό» για τον Κεραυνό επί του MAD Διγενή Ακρίτα Μόρφου

Κύπρος

|

Category image

Σλοτ για Σαλάχ: «Δεν έχω ιδέα αν θα ξαναπαίξει για την Λίβερπουλ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το επιπλέον κέρδος πίσω από την τεσσάρα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Βαρύ διάστρεμμα με μερική ρήξη συνδέσμων ο Γκατσίνοβιτς

Ελλάδα

|

Category image

«Παραιτήθηκε μέλος απ’ το staff της Γιουνάιτεντ, λίγες ώρες πριν τη σέντρα στο ματς με τη Γουλβς!»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι Σέρβοι αποθεώνουν τον Γιόβιτς: «Το θηρίο ξύπνησε!»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ξέφρενο πάρτι για τον Νόρις

AUTO MOTO

|

Category image

Η ΑΕΛ ανακοίνωσε και επίσημα τον Παντελίδη

Ελλάδα

|

Category image

Αλλαγή προπονητή για την Μπριζ του Τζόλη!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αταμάν για τους περσινούς τελικούς: «Αντί να παίξουμε μπάσκετ, ήμασταν στα δικαστήρια»

EUROLEAGUE

|

Category image

How may i assist you?

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη