Σλοτ για Σαλάχ: «Δεν έχω ιδέα αν θα ξαναπαίξει για την Λίβερπουλ»

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ έδωσε μια εκρηκτική συνέντευξη στην οποία μοιράστηκε τις σκέψεις του για το μέλλον του στη Λίβερπουλ και τον προπονητή Άρνε Σλοτ, μεταξύ άλλων θεμάτων.

Ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών της Λίβερπουλ στην Premier League έχει μείνει εκτός ενδεκάδας στους τρεις τελευταίους αγώνες της στο πρωτάθλημα, συμπεριλαμβανομένης της ισοπαλίας με 3-3 το Σάββατο (6/12) απέναντι στην Λιντς.

Ο Σαλάχ μίλησε σε δημοσιογράφους στη μικτή ζώνη στο «Ελαντ Ρόουντ» μετά την ισοπαλία της Λίβερπουλ με τη Λιντς, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για την κατάσταση που επικρατεί τώρα στις τάξεις της ομάδας και την άδικη συμπεριφορά που νιώθει ότι έχει η διοίκηση προς το πρόσωπό του.

Ενόψει της αναμέτρησης της Λίβερπουλ με την Ίντερ για την League Phase του Champions League την Τρίτη (9/12 22:00), ο Άρνε Σλοτ παρευρέθηκε στη καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου και ρωτήθηκε για την κατάσταση, μετά την εκρηκτική συνέντευξη του Μοχάμεντ Σαλάχ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε

Η αρχική του τοποθέτηση όταν ρωτήθηκε για την κατάσταση του Σαλάχ

«Τον ενημερώσαμε ότι δεν θα ταξιδέψει μαζί μας, οπότε αυτή ήταν η μοναδική επικοινωνία που υπήρξε από την πλευρά μας προς εκείνον. Φυσικά, πριν το Σάββατο, οι δυο μας είχαμε μιλήσει πολύ. Κάποιες φορές για περισσότερο, κάποιες για λιγότερο.

Δεν νιώθω ότι η σχέση έχει διαρραγεί, αλλά έχει κάθε δικαίωμα να αισθάνεται όπως θεωρεί εκείνος. Εγώ προσωπικά δεν το είχα νιώσει αυτό καθόλου — τουλάχιστον μέχρι το βράδυ του Σαββάτου. Όταν δεν τον χρησιμοποίησα, συνήθως οι παίκτες δεν συμπαθούν ιδιαίτερα τον προπονητή, αλλά ήταν πολύ σεβαστικός με το επιτελείο μου, με τους συμπαίκτες του, και προπονήθηκε πολύ σκληρά.

Γι’ αυτό, σε έναν βαθμό, με εξέπληξε όταν άκουσα μετά το παιχνίδι τα σχόλια που έκανε. Όπως είπα, δεν είναι η πρώτη και δεν θα είναι η τελευταία φορά που ένας παίκτης που δεν αγωνίζεται λέει κάτι παρόμοιο. Η δική μου αντίδραση είναι ξεκάθαρη. Απόψε δεν είναι εδώ.»

Για το αν θα επιστρέψει με την Μπράιτον ο Σαλάχ

«Οι περισσότερες σκέψεις μου αφορούν το αυριανό παιχνίδι και στο μεταξύ αποφασίσαμε να μην τον πάρουμε μαζί μας σε αυτό το ματς. Μετά το αυριανό θα ξαναδούμε την κατάσταση. Πιστεύω ακράδαντα ότι για κάθε παίκτη υπάρχει πάντα πιθανότητα επιστροφής, οπότε ας το αφήσουμε σε αυτό.»

Γιατί μένει στον πάγκο ο Σαλάχ

«Όλο και περισσότερο δυσκολευόμαστε με τα πλάνα παιχνιδιού των αντιπάλων. Δεν μιλάω μόνο για το παιχνίδι με μεγάλες μπαλιές, αλλά προσπαθώ να βρω λύσεις — αυτή είναι η δουλειά μου. Δείξαμε πολύ ευάλωτοι απέναντι σε Νότιγχαμ Φόρεστ και PSV, γι’ αυτό προσπάθησα να παίξω με έναν επιπλέον χαφ απέναντι στη Γουέστ Χαμ και κόντρα στη Σάντερλαντ όταν μπήκε στο ημίχρονο.

Απέναντι στη Λιντς, που έπαιξε 5-3-2, αποφάσισα να παίξουμε κάτι σαν 4-4-2 ρόμβο: τον Εκιτικέ δεξιά, τον Γκάκπο αριστερά και τον Βιρτς στο κέντρο. Θα μπορούσα να είχα επιλέξει τον Μο, αλλά διάλεξα τον Εκιτικέ.»

Για το αν ο Σαλάχ θα ξαναπαίξει με τη φανέλα της Λίβερπουλ

«Δεν έχω ιδέα.»

Για την απόφαση να αφήσει εκτός αποστολής τον Σαλάχ

«Συνήθως είμαι ήρεμος και ευγενικός, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως είμαι αδύναμος. Εναπόκειται σε εμάς, στο σύλλογο, να αντιδράσουμε — και βλέπετε ότι το κάναμε, αφού δεν είναι εδώ.»

Τι εννοούσε ο Σαλάχ με το «με έχουν πετάξει κάτω από το λεωφορείο»

«Ο μόνος που μπορεί να απαντήσει γι’ αυτό είναι ο ίδιος ο Μο. Μπορώ να μαντέψω, αλλά δεν πιστεύω ότι είναι σωστό να το κάνω αυτή τη στιγμή. Είναι δύσκολο για μένα να πω σε ποιον αναφέρεται.»

Για την επιθετική διάταξη που αναμένεται να παρατάξει

«Δεν υπάρχει ο Φεντερίκο Κιέζα λόγω ασθένειας, ούτε ο Κόντι Γκάκπο, ώστε ο Σλοτ να επιλέξει στο Μιλάνο. Ο προπονητής της Λίβερπουλ λέει ότι ο Γκάκπο θα απουσιάσει για μερικές εβδομάδες με μυϊκό τραυματισμό. Αυτό αφήνει τις καλοκαιρινές μεταγραφές Βιρτς, Ίσακ και Εκιτικέ ως πιθανή επιθετική τριάδα, αλλά οι επιλογές πίσω από αυτούς είναι περιορισμένες.»