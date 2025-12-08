«Μέχρι το τέλος του χρόνου η πλατφόρμα πρέπει να πάει στο 50%»

Διαβάστε όσα είπε η Ε.Τ της Ανόρθωσης στον απόηχο της ισοπαλίας με τον Απόλλωνα στο «Αλφαμέγα»

Για το ματς με τον Απόλλωνα: «Θέλαμε τη νίκη στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα, παλέψαμε για αυτό και δεν τα καταφέραμε, όμως είμαστε ικανοποιημένοι για αυτό, η Ανόρθωση πλέον βλέπει στα μάτια οποιονδήποτε αντίπαλο. Η Ανόρθωση έχει βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό με την έλευση Κετσπάγια, όμως υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, ακόμη να φτάσει στο επίπεδο που εμείς θέλουμε. Θεωρούμε ότι το ιδανικό είναι το υφιστάμενο ρόστερ με κάποιες προσθήκες για να είμαστε ειλικρινής. Είναι διαφορετικό να κάνεις προσθήκες για να σε βοηθήσουν και είναι διαφορετικό να πρέπει να κάνεις πολύ περισσότερες ειδικά τον Ιανουάριο αν δεν υπήρχε μία βάση. Είχαμε τις ευκαιρίες μας στο ματς με τον Απόλλωνα, όμως θα συμφωνήσω με αυτό που είπε ο προπονητής μας πως οι δύο ομάδες πήραν αυτό που άξιζαν. Έχουμε φέρει τον εαυτό μας σε τέτοια κατάσταση που ο χθεσινός βαθμός ναι ήταν χρυσάφι».

Για τη συνέχεια: «Έχουμε δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια που πρέπει να πάρουμε έξι βαθμούς. Αν το κάνουμε αυτό θα πάρουμε μία μεγάλη ανάσα και θα μας βοηθήσει να ξεμπερδέψουμε τον εαυτό μας από εκεί που φέραμε εμείς τον εαυτό μας εδώ. Εκτός για το ματς με την Ομόνοια Αραδίππου θα είναι ο Ιωάννου και ο Σένσι που αποφασίστηκε να χάσει αυτό το ματς επειδή έφτασε σε απαγορευμένο αριθμό καρτών».

Για την εμφάνιση του Κωνσταντίνου Παναγή: «Ήταν εξαιρετικός ο Κωνσταντίνος και μας κράτησε εκεί που έπρεπε δείχνοντας την αξία του. Αν δεν ήταν αυτός ίσως να μην μιλάγαμε για το ίδιο αποτέλεσμα».

Για το οικονομικό κομμάτι: «Δυστυχώς δεν καταφέραμε να βρούμε άλλες λύσεις και για αυτό θα κάνω ξανά κάλεσμα στον κόσμο γιατί ο κόσμος είναι η μόνη λύση της Ανόρθωσης. Πρέπει να πούμε πως η Ανόρθωση είναι αντιμέτωπη ακόμη και με αφαίρεση βαθμών αν δεν τηρήσει τους διακανονισμούς της και δεν είναι μόνο το εμπάργκο. Θα μιλήσω και με αριθμούς για την πλατφόρμα γιατί μέχρι τέλος του χρόνου πρέπει να πάει στο 50%. Για να μπορέσουμε να κάνουμε και μεταγραφές πρέπει να είμαστε συνεπείς απέναντι στις υποχρεώσεις μας. Η Ανόρθωση εδώ και καιρό βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Με τη βοήθεια του κόσμου αλλά και κάποιων ανθρώπων που είναι κοντά στην ομάδα τα καταφέρνουμε. Για να μπορέσει όμως η Ανόρθωση να κάνει μεταγραφές θα πρέπει η πλατφόρμα μέχρι τέλος του χρόνου να πάει στο 50%. Για το θέμα των μεταγραφών πρέπει να πούμε πως απ’ την μία πλευρά είναι το οικονομικό και αν μπορούμε να κάνουμε μεταγραφές, απ’ την άλλη πρέπει να ξέρει ο κόσμος πως η διοίκηση θα κάνει όποιες προσπάθειες μπορεί να απαλλαχτεί η ομάδα από συμβόλαια παικτών που δεν θα μείνουν στο ρόστερ».