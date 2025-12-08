ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι Σέρβοι αποθεώνουν τον Γιόβιτς: «Το θηρίο ξύπνησε!»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Οι Σέρβοι αποθεώνουν τον Γιόβιτς: «Το θηρίο ξύπνησε!»

Η ΑΕΚ πετάει ξανά με… σερβική υπογραφή.

Ο Λούκα Γιόβιτς βρίσκεται στο πιο εκρηκτικό φεγγάρι της καριέρας του με τα κιτρινόμαυρα, σκοράροντας κατά ριπάς και οδηγώντας την Ένωση σε διαδοχικές επιτυχίες.

Τα δύο τελευταία του παιχνίδια —με χατ-τρικ στη Λεωφόρο και δύο γκολ απέναντι στον Ατρόμητο— έφτασαν τη φήμη του μέχρι τη Σερβία, όπου τα ΜΜΕ μιλούν για έναν επιθετικό που «ξύπνησε» και θυμίζει τον killer των μεγάλων ευρωπαϊκών βραδιών.

Ο Σέρβος επιθετικός της ΑΕΚ δείχνει ασταμάτητος, μετρώντας εννέα γκολ τη φετινή σεζόν και πέντε μόνο στις δύο τελευταίες αγωνιστικές. Μετά το εντυπωσιακό χατ-τρικ στο ντέρμπι της Λεωφόρου απέναντι στον Παναθηναϊκό, ο Γιόβιτς συνέχισε με δύο ακόμη τέρματα στο 4-1 επί του Ατρόμητου, υπογράφοντας άλλη μια μεγάλη νίκη για την Ένωση.

Η σέρβικη ιστοσελίδα Srbija danas αφιέρωσε εκτενές ρεπορτάζ στον 27χρονο φορ, τονίζοντας:«Ο Νίκολιτς ξύπνησε το θηρίο! Ο Γιόβιτς είχε τη μεγαλύτερη συμβολή στη νίκη της ΑΕΚ, σκοράροντας δύο φορές σε διάστημα έξι λεπτών».

Το δημοσίευμα υπενθυμίζει επίσης ότι θα μπορούσε να πετύχει ακόμη ένα χατ-τρικ, αν δεν ακυρωνόταν το γκολ του στο 50ό λεπτό. Στη Σερβία μιλούν πλέον για την επιστροφή ενός παίκτη που δείχνει έτοιμος να θυμίσει τον killer που κάποτε μάγευε τη Bundesliga με τη φανέλα της Άιντραχτ.

Ο Γιόβιτς μοιάζει ξανά να απολαμβάνει το ποδόσφαιρο — κι αυτό φαίνεται σε κάθε του κίνηση μέσα στο γήπεδο.

 

monoballa.gr

Κατηγορίες

ΕλλαδαΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Όλοι στα αποδυτήρια με τον Σαλάχ»: Σενάριο για πρόθεση των παικτών της Λίβερπουλ να φύγει ο Σλοτ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι μεταδόσεις σήμερα (9/12)

TV

|

Category image

Ξέσπασε με τεσσάρα στην ουραγό Γουλβς και πλησίασε τετράδα η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Τέρι Ροζίερ δηλώνει αθώος στην υπόθεση στημένων στοιχημάτων

NBA

|

Category image

Έβγαλε αντίδραση!

ΑΕΚ

|

Category image

Νεόφυτος Μιχαήλ: «Ζούμε κάτι ιστορικό για την ομάδα και την πόλη»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η Τζένοα «άλωσε» το «Φρίουλι» και πήρε βαθιά... ανάσα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αήττητη συνεχίζει η Πετρολίνα ΑΕΚ - Πήρε σπουδαίο διπλό στη Λεμεσό!

Κύπρος

|

Category image

«Διπλό» για τον Κεραυνό επί του MAD Διγενή Ακρίτα Μόρφου

Κύπρος

|

Category image

Σλοτ για Σαλάχ: «Δεν έχω ιδέα αν θα ξαναπαίξει για την Λίβερπουλ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το επιπλέον κέρδος πίσω από την τεσσάρα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Βαρύ διάστρεμμα με μερική ρήξη συνδέσμων ο Γκατσίνοβιτς

Ελλάδα

|

Category image

«Παραιτήθηκε μέλος απ’ το staff της Γιουνάιτεντ, λίγες ώρες πριν τη σέντρα στο ματς με τη Γουλβς!»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι Σέρβοι αποθεώνουν τον Γιόβιτς: «Το θηρίο ξύπνησε!»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ξέφρενο πάρτι για τον Νόρις

AUTO MOTO

|

Category image

Διαβαστε ακομη