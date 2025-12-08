Οι Σέρβοι αποθεώνουν τον Γιόβιτς: «Το θηρίο ξύπνησε!»

Ο Λούκα Γιόβιτς βρίσκεται στο πιο εκρηκτικό φεγγάρι της καριέρας του με τα κιτρινόμαυρα, σκοράροντας κατά ριπάς και οδηγώντας την Ένωση σε διαδοχικές επιτυχίες.

Τα δύο τελευταία του παιχνίδια —με χατ-τρικ στη Λεωφόρο και δύο γκολ απέναντι στον Ατρόμητο— έφτασαν τη φήμη του μέχρι τη Σερβία, όπου τα ΜΜΕ μιλούν για έναν επιθετικό που «ξύπνησε» και θυμίζει τον killer των μεγάλων ευρωπαϊκών βραδιών.

Ο Σέρβος επιθετικός της ΑΕΚ δείχνει ασταμάτητος, μετρώντας εννέα γκολ τη φετινή σεζόν και πέντε μόνο στις δύο τελευταίες αγωνιστικές. Μετά το εντυπωσιακό χατ-τρικ στο ντέρμπι της Λεωφόρου απέναντι στον Παναθηναϊκό, ο Γιόβιτς συνέχισε με δύο ακόμη τέρματα στο 4-1 επί του Ατρόμητου, υπογράφοντας άλλη μια μεγάλη νίκη για την Ένωση.

Η σέρβικη ιστοσελίδα Srbija danas αφιέρωσε εκτενές ρεπορτάζ στον 27χρονο φορ, τονίζοντας:«Ο Νίκολιτς ξύπνησε το θηρίο! Ο Γιόβιτς είχε τη μεγαλύτερη συμβολή στη νίκη της ΑΕΚ, σκοράροντας δύο φορές σε διάστημα έξι λεπτών».

Το δημοσίευμα υπενθυμίζει επίσης ότι θα μπορούσε να πετύχει ακόμη ένα χατ-τρικ, αν δεν ακυρωνόταν το γκολ του στο 50ό λεπτό. Στη Σερβία μιλούν πλέον για την επιστροφή ενός παίκτη που δείχνει έτοιμος να θυμίσει τον killer που κάποτε μάγευε τη Bundesliga με τη φανέλα της Άιντραχτ.

Ο Γιόβιτς μοιάζει ξανά να απολαμβάνει το ποδόσφαιρο — κι αυτό φαίνεται σε κάθε του κίνηση μέσα στο γήπεδο.

Luka Jović has exploded into form with five goals in two matches for AEK, narrowly missing a second consecutive hat-trick. #LukaJovic #AEK https://t.co/ApimHAdCt2 — Nogomania.rs (@NogomaniaR) December 8, 2025

