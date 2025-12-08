Cyprus League by Stoiximan: Αλλαγές στην ώρα έναρξης τριών αγώνων
Αλλαγές στο πρόγραμμα.
Η ΚΟΠ ανακοίνωσε την αλλαγή στην ώρα έναρξης αγώνων της Cyprus League by Stoiximan, ως ακολούθως:
Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου, 14η αγωνιστική
ΑΠΟΕΛ - FREEDOM24 KRASAVA ENY έναρξη στις 18:00 αντί στις 19:00 που ήταν αρχικά ορισμένος.
Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 15η αγωνιστική:
Άρης - Ομόνοια Αραδίππου έναρξη στις 17:00 αντί στις 19:00 που ήταν αρχικά ορισμένος.
Σάββατο, 3 Ιανουρίου, 16η αγωνιστική
ΑΠΟΕΛ - Ε.Ν. Παραλιμνίου έναρξη στις 18:00 αντί στις 19:00 που ήταν αρχικά ορισμένος.