Cyprus League by Stoiximan: Αλλαγές στην ώρα έναρξης τριών αγώνων

Cyprus League by Stoiximan: Αλλαγές στην ώρα έναρξης τριών αγώνων

Αλλαγές στο πρόγραμμα.

Η ΚΟΠ ανακοίνωσε την αλλαγή στην ώρα έναρξης αγώνων της Cyprus League by Stoiximan, ως ακολούθως:

Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου, 14η αγωνιστική

ΑΠΟΕΛ - FREEDOM24 KRASAVA ENY έναρξη στις 18:00 αντί στις 19:00 που ήταν αρχικά ορισμένος. 

Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 15η αγωνιστική:

Άρης - Ομόνοια Αραδίππου έναρξη στις 17:00 αντί στις 19:00 που ήταν αρχικά ορισμένος. 

Σάββατο, 3 Ιανουρίου, 16η αγωνιστική

ΑΠΟΕΛ - Ε.Ν. Παραλιμνίου έναρξη στις 18:00 αντί στις 19:00 που ήταν αρχικά ορισμένος. 

 

 

