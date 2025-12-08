Βαρύ διάστρεμμα με μερική ρήξη συνδέσμων ο Γκατσίνοβιτς

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς μετά τον τραυματισμό του στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο έδειξαν ότι ο Σέρβος μεσοεπιθετικός έχει υποστεί σοβαρό διάστρεμμα στη δεξιά ποδοκνημική και μερική ρήξη συνδέσμων.

Ο τραυματισμός σημειώθηκε σε μια προσπάθειά του να κρατήσει τη μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου, με τον Σέρβο μεσοεπιθετικό να πέφτει άτσαλα και να αποχωρεί υποβασταζόμενος από τον αγωνιστικό χώρο.

Το θετικό νέο για την ΑΕΚ είναι πως ο ποδοσφαιριστής δεν χρειάζεται χειρουργείο, καθώς απέφυγε τα χειρότερα. Θα ακολουθήσει συντηρητική αγωγή, με την πορεία της αποθεραπείας του να παρακολουθείται προοδευτικά.

Προς το παρόν δεν υπάρχει ακόμη σαφές χρονικό διάστημα επιστροφής, με την κατάστασή του να επανεκτιμάται συνεχώς, ωστόσο είναι δεδομένο πως θα επιστρέψει με το νέο έτος.

