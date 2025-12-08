Αλλαγή προπονητή για την Μπριζ του Τζόλη!

Αλλαγή προπονητή για την Μπριζ του Χρήστου Τζόλη!

Τα πρόσφατα αρνητικά αποτελέσματα, με τελευταίο την ήττα με 3-2 από τη Σιντ Τρούιντεν, έφεραν έντονη δυσαρέσκεια προς το πρόσωπο του Νίκι Χάγιεν στη διοίκηση του βέλγικου συλλόγου, η οποία αποφάσισε την απόλυση του 45χρονου προπονητή, ανακοινώνοντας μάλιστα άμεσα τον αντικαταστάτη του.

Ο λόγος για τον Κροάτη, Ιβάν Λέκο, ο οποίος μέχρι πρότινος βρισκόταν στον πάγκο της Γάνδης, ενώ έχει προπονήσει και στο παρελθόν (2017-19) την Μπριζ. Στο ξεκίνημα της προπονητικής του καριέρας υπήρξε και βοηθός του Ίγκορ Τούντορ στον ΠΑΟΚ, τη σεζόν 2015-16.

Πλέον, ο Τζόλης καλείται να δουλέψει με νέο προπονητή, αποχαιρετώντας εκείνον με τον οποίο είχε 30 γκολ και 29 ασίστ σε 83 εμφανίσεις! Όσον αφορά τον Χάγιεν, αποχώρησε από τον πάγκο της Μπριζ μετά από περίπου 2 χρόνια και 88 παιχνίδια, έχοντας κατακτήσει ένα πρωτάθλημα και ένα Κύπελλο στο Βέλγιο.

Η Μπριζ έχει πανηγυρίσει μόλις 2 νίκες στα 7 πιο πρόσφατα παιχνίδια της όλες τις διοργανώσεις, έχοντας μείνει στην 3η θέση και στο -5 από την κορυφή, στο βέλγικο πρωτάθλημα.

sportfm.gr