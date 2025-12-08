Η ΑΕΛ ανακοίνωσε και επίσημα τον Παντελίδη

Εν τέλει, οι πληροφορίες επιβεβαιώθηκαν σε απόλυτο βαθμό καθώς το απόγευμα της Δευτέρας η θεσσαλική ομάδα επισημοποίησε την πρόσληψη του Έλληνα προπονητή.

Ο Παντελίδης έχει μεγάλη εμπειρία στη Σούπερ Λίγκα, καθώς μεταξύ άλλων έχει εργαστεί σε ΠΑΣ Γιάννινα, Λεβαδειακό, Ατρόμητο, Άρη, Αστέρα Τρίπολης και στην Κύπρο, για την ΑΕ Λεμεσού.

Ο 60χρονος τεχνικός αναλαμβάνει άμεσα την ΑΕΛ και αύριο (9/12) θα κάνει την πρώτη προπόνηση.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την πρόσληψη του κ. Σάββα Παντελίδη στη θέση του προπονητή της ομάδας.

Ο 60χρονος Έλληνας τεχνικός διαθέτει σημαντική εμπειρία στο ελληνικό πρωτάθλημα, έχοντας εργαστεί μεταξύ άλλων σε Πανθρακικό, ΠΑΣ Γιάννινα, Λεβαδειακό, Ηρακλή, Ατρόμητο, Άρη, ΑΕ Λεμεσού και Αστέρα Τρίπολης και έχοντας διαγράψει μια πορεία η οποία χαρακτηρίζεται από πειθαρχία, οργάνωση και αποτελεσματικότητα στο αγωνιστικό κομμάτι.

Ο νέος προπονητής αναλαμβάνει άμεσα τα καθήκοντά του και θα βρίσκεται από αύριο Τρίτη (09/12) στη προπόνηση της ομάδας.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet καλωσορίζει τον Σάββα Παντελίδη στη μεγάλη "βυσσινί" οικογένεια και του εύχεται υγεία και κάθε επιτυχία στο έργο του».

ΑΠΕ-ΜΠΕ