ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η ΑΕΛ ανακοίνωσε και επίσημα τον Παντελίδη

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η ΑΕΛ ανακοίνωσε και επίσημα τον Παντελίδη

Ο Σάββας Παντελίδης βρισκόταν στην pole position για τη θέση του προπονητή στην ΑΕΛ μετά το χθεσινό διαζύγιο των «βυσσινί» με τον Στέλιο Μαλεζά.

Εν τέλει, οι πληροφορίες επιβεβαιώθηκαν σε απόλυτο βαθμό καθώς το απόγευμα της Δευτέρας η θεσσαλική ομάδα επισημοποίησε την πρόσληψη του Έλληνα προπονητή.

Ο Παντελίδης έχει μεγάλη εμπειρία στη Σούπερ Λίγκα, καθώς μεταξύ άλλων έχει εργαστεί σε ΠΑΣ Γιάννινα, Λεβαδειακό, Ατρόμητο, Άρη, Αστέρα Τρίπολης και στην Κύπρο, για την ΑΕ Λεμεσού.

Ο 60χρονος τεχνικός αναλαμβάνει άμεσα την ΑΕΛ και αύριο (9/12) θα κάνει την πρώτη προπόνηση.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την πρόσληψη του κ. Σάββα Παντελίδη στη θέση του προπονητή της ομάδας.

Ο 60χρονος Έλληνας τεχνικός διαθέτει σημαντική εμπειρία στο ελληνικό πρωτάθλημα, έχοντας εργαστεί μεταξύ άλλων σε Πανθρακικό, ΠΑΣ Γιάννινα, Λεβαδειακό, Ηρακλή, Ατρόμητο, Άρη, ΑΕ Λεμεσού και Αστέρα Τρίπολης και έχοντας διαγράψει μια πορεία η οποία χαρακτηρίζεται από πειθαρχία, οργάνωση και αποτελεσματικότητα στο αγωνιστικό κομμάτι.

Ο νέος προπονητής αναλαμβάνει άμεσα τα καθήκοντά του και θα βρίσκεται από αύριο Τρίτη (09/12) στη προπόνηση της ομάδας.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet καλωσορίζει τον Σάββα Παντελίδη στη μεγάλη "βυσσινί" οικογένεια και του εύχεται υγεία και κάθε επιτυχία στο έργο του».

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Όλοι στα αποδυτήρια με τον Σαλάχ»: Σενάριο για πρόθεση των παικτών της Λίβερπουλ να φύγει ο Σλοτ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι μεταδόσεις σήμερα (9/12)

TV

|

Category image

Ξέσπασε με τεσσάρα στην ουραγό Γουλβς και πλησίασε τετράδα η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Τέρι Ροζίερ δηλώνει αθώος στην υπόθεση στημένων στοιχημάτων

NBA

|

Category image

Έβγαλε αντίδραση!

ΑΕΚ

|

Category image

Νεόφυτος Μιχαήλ: «Ζούμε κάτι ιστορικό για την ομάδα και την πόλη»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η Τζένοα «άλωσε» το «Φρίουλι» και πήρε βαθιά... ανάσα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αήττητη συνεχίζει η Πετρολίνα ΑΕΚ - Πήρε σπουδαίο διπλό στη Λεμεσό!

Κύπρος

|

Category image

«Διπλό» για τον Κεραυνό επί του MAD Διγενή Ακρίτα Μόρφου

Κύπρος

|

Category image

Σλοτ για Σαλάχ: «Δεν έχω ιδέα αν θα ξαναπαίξει για την Λίβερπουλ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το επιπλέον κέρδος πίσω από την τεσσάρα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Βαρύ διάστρεμμα με μερική ρήξη συνδέσμων ο Γκατσίνοβιτς

Ελλάδα

|

Category image

«Παραιτήθηκε μέλος απ’ το staff της Γιουνάιτεντ, λίγες ώρες πριν τη σέντρα στο ματς με τη Γουλβς!»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι Σέρβοι αποθεώνουν τον Γιόβιτς: «Το θηρίο ξύπνησε!»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ξέφρενο πάρτι για τον Νόρις

AUTO MOTO

|

Category image

Διαβαστε ακομη