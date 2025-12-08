Το επιπλέον κέρδος πίσω από την τεσσάρα

Ο λόγος για την Πάφος FC που καθάρισε με συνοπτικές διαδικασίες το παιχνίδι με τον Ακρίτα (4-0) και παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας της Cyprus League by Stoiximan. Βασικά, η ομάδα του Χουάν Κάρλος Καρσέδο επιβεβαίωσε για πολλοστή φορά τη δυναμική και την ποιότητά της, κάτι που της επιτρέπει να τα πηγαίνει περίφημα στις δύο κύριες διοργανώσεις. Η προσοχή πλέον των κυανολεύκων στρέφεται στον αγώνα της Τετάρτης απέναντι στη Γιουβέντους στο Τορίνο (22:00), για την 6η αγωνιστική του Champions League, ένα ομολογουμένως πολύ δύσκολο παιχνίδι, με τους κυανόλευκους όμως να στοχεύουν στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ο Ισπανός προπονητής προετοιμάζει την ομάδα του με στόχο να στήσει μπλόκο στον αντίπαλο και να του κάνει τη ζωή δύσκολη. Γνωρίζουν άπαντες στις τάξεις της Πάφου ότι δεν θα κριθεί η πρόκρισή τους στην επόμενη φάση από αυτό το παιχνίδι αλλά ό,τι πάρουν θα είναι μεγάλο κέρδος.