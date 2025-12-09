Ξέσπασε με τεσσάρα στην ουραγό Γουλβς και πλησίασε τετράδα η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκανε ένα από τα καλύτερα φετινά της παιχνίδια κόντρα στην αδύναμη Γουλβς και πανηγύρισε την εύκολη εκτός έδρας νίκη με 4-1, πλησιάζοντας την πρώτη τετράδα της Premier League.
Κυριάρχησε κόντρα στην αδύναμη Γουλβς και πανηγύρισε εύκολη εκτός έδρας νίκη η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!
Έχοντας πάρει μόλις ένα τρίποντο νίκης από τις 5 πιο πρόσφατες αγωνιστικές της Premier League και ερχόμενη από το 1-1 κόντρα στη Γουέστ Χαμ, η ομάδα του Αμορίμ καθάρισε στο δεύτερο ημίχρονο τους «λύκους» και επιβλήθηκε άνετα με 4-1, μειώνοντας στον έναν βαθμό τη διαφορά της από την πρώτη τετράδα της βαθμολογίας.
Από την άλλη, η Γουλβς σκόραρε για πρώτη φορά μετά από 5 παιχνίδια, ισοφαρίζοντας στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, αλλά παραμένει στον πάτο της βαθμολογίας, χωρίς νίκη και με μόλις 2 βαθμούς σε 15 αγωνιστικές.
Τα γκολ για το συγκρότημα του Πορτογάλου πέτυχαν οι Μπρούνο Φερνάντες (x2), Εμπεμό και Μάουντ ενώ για την Γουλβς ισοφάρισε προσωρινά ο Μπελεγκάρντ.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής:
Σάββατο 06/12
Άστον Βίλα-Άρσεναλ 2-1
(36' Κας, 95' Μπουέντια - 52' Τροσάρ)
Μπόρνμουθ-Τσέλσι 0-0
Έβερτον-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-0
(2' αυτ. Μιλένκοβιτς, 45'+3' Μπάρι, 80' Ντιούσμπερι-Χολ)
Μάντσεστερ Σίτι-Σάντερλαντ 3-0
(31' Ντίας, 35' Γκβάρντιολ, 65' Φόντεν)
Νιουκάστλ-Μπέρνλι 2-1
(31' Ντίας, 35' Γκβάρντιολ, 65' Φόντεν)
Τότεναμ-Μπρέντφορντ 2-0
(25' Ριτσάρλισον, 43' Σίμονς)
Λιντς-Λίβερπουλ 3-3
(73' Κάλβερτ-Λιούιν, 75' Σταχ, 90'+6' Τανάκα - 48', 50' Εκιτικέ, 80' Σόμποσλαϊ)
Κυριακή 07/12
Μπράιτον-Γουέστ Χαμ 1-1
(90'+1' Ρούτερ - 73' Μπόουεν)
Φούλαμ-Κρίσταλ Πάλας 1-2
(38' Γουίλσον - 20' Ενκέτια, 87' Γκουεΐ)
Δευτέρα 08/12
Γουλβς-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-4
(45'+2' Μπέλεγκρντ - 25', 82' πεν. Φερνάντες, 51' Μπουεμό, 62' Μάουντ)
Η επόμενη (16η) αγωνιστική:
Σάββατο 13/12
Τσέλσι-Έβερτον (17:00)
Λίβερπουλ-Μπράιτον (17:00)
Μπέρνλι-Φούλαμ (19:30)
Άρσεναλ-Γουλβς (22:00)
Κυριακή 14/12
Κρίσταλ Πάλας-Μάντσεστερ Σίτι (16:00)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Τότεναμ (16:00)
Σάντερλαντ-Νιουκάστλ (16:00)
Γουέστ Χαμ-Άστον Βίλα (16:00)
Μπρέντφορντ-Λιντς (18:30)
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπόρνμουθ (22:00)
sportfm.gr