ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ξέσπασε με τεσσάρα στην ουραγό Γουλβς και πλησίασε τετράδα η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ξέσπασε με τεσσάρα στην ουραγό Γουλβς και πλησίασε τετράδα η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκανε ένα από τα καλύτερα φετινά της παιχνίδια κόντρα στην αδύναμη Γουλβς και πανηγύρισε την εύκολη εκτός έδρας νίκη με 4-1, πλησιάζοντας την πρώτη τετράδα της Premier League.

Κυριάρχησε κόντρα στην αδύναμη Γουλβς και πανηγύρισε εύκολη εκτός έδρας νίκη η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Έχοντας πάρει μόλις ένα τρίποντο νίκης από τις 5 πιο πρόσφατες αγωνιστικές της Premier League και ερχόμενη από το 1-1 κόντρα στη Γουέστ Χαμ, η ομάδα του Αμορίμ καθάρισε στο δεύτερο ημίχρονο τους «λύκους» και επιβλήθηκε άνετα με 4-1, μειώνοντας στον έναν βαθμό τη διαφορά της από την πρώτη τετράδα της βαθμολογίας.

Από την άλλη, η Γουλβς σκόραρε για πρώτη φορά μετά από 5 παιχνίδια, ισοφαρίζοντας στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, αλλά παραμένει στον πάτο της βαθμολογίας, χωρίς νίκη και με μόλις 2 βαθμούς σε 15 αγωνιστικές.

Τα γκολ για το συγκρότημα του Πορτογάλου πέτυχαν οι Μπρούνο Φερνάντες (x2), Εμπεμό και Μάουντ ενώ για την Γουλβς ισοφάρισε προσωρινά ο Μπελεγκάρντ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής:

Σάββατο 06/12

Άστον Βίλα-Άρσεναλ 2-1

(36' Κας, 95' Μπουέντια - 52' Τροσάρ)

Μπόρνμουθ-Τσέλσι 0-0

Έβερτον-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-0

(2' αυτ. Μιλένκοβιτς, 45'+3' Μπάρι, 80' Ντιούσμπερι-Χολ)

Μάντσεστερ Σίτι-Σάντερλαντ 3-0

(31' Ντίας, 35' Γκβάρντιολ, 65' Φόντεν)

Νιουκάστλ-Μπέρνλι 2-1

(31' Ντίας, 35' Γκβάρντιολ, 65' Φόντεν)

Τότεναμ-Μπρέντφορντ 2-0

(25' Ριτσάρλισον, 43' Σίμονς)

Λιντς-Λίβερπουλ 3-3

(73' Κάλβερτ-Λιούιν, 75' Σταχ, 90'+6' Τανάκα - 48', 50' Εκιτικέ, 80' Σόμποσλαϊ)

Κυριακή 07/12

Μπράιτον-Γουέστ Χαμ 1-1

(90'+1' Ρούτερ - 73' Μπόουεν)

Φούλαμ-Κρίσταλ Πάλας 1-2

(38' Γουίλσον - 20' Ενκέτια, 87' Γκουεΐ)

Δευτέρα 08/12

Γουλβς-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-4

(45'+2' Μπέλεγκρντ - 25', 82' πεν. Φερνάντες, 51' Μπουεμό, 62' Μάουντ)

Η επόμενη (16η) αγωνιστική:

Σάββατο 13/12

Τσέλσι-Έβερτον (17:00)

Λίβερπουλ-Μπράιτον (17:00)

Μπέρνλι-Φούλαμ (19:30)

Άρσεναλ-Γουλβς (22:00)

Κυριακή 14/12

Κρίσταλ Πάλας-Μάντσεστερ Σίτι (16:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Τότεναμ (16:00)

Σάντερλαντ-Νιουκάστλ (16:00)

Γουέστ Χαμ-Άστον Βίλα (16:00)

Μπρέντφορντ-Λιντς (18:30)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπόρνμουθ (22:00)

 

sportfm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ξέσπασε με τεσσάρα στην ουραγό Γουλβς και πλησίασε τετράδα η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Τέρι Ροζίερ δηλώνει αθώος στην υπόθεση στημένων στοιχημάτων

NBA

|

Category image

Έβγαλε αντίδραση!

ΑΕΚ

|

Category image

Νεόφυτος Μιχαήλ: «Ζούμε κάτι ιστορικό για την ομάδα και την πόλη»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η Τζένοα «άλωσε» το «Φρίουλι» και πήρε βαθιά... ανάσα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αήττητη συνεχίζει η Πετρολίνα ΑΕΚ - Πήρε σπουδαίο διπλό στη Λεμεσό!

Κύπρος

|

Category image

«Διπλό» για τον Κεραυνό επί του MAD Διγενή Ακρίτα Μόρφου

Κύπρος

|

Category image

Σλοτ για Σαλάχ: «Δεν έχω ιδέα αν θα ξαναπαίξει για την Λίβερπουλ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το επιπλέον κέρδος πίσω από την τεσσάρα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Βαρύ διάστρεμμα με μερική ρήξη συνδέσμων ο Γκατσίνοβιτς

Ελλάδα

|

Category image

«Παραιτήθηκε μέλος απ’ το staff της Γιουνάιτεντ, λίγες ώρες πριν τη σέντρα στο ματς με τη Γουλβς!»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι Σέρβοι αποθεώνουν τον Γιόβιτς: «Το θηρίο ξύπνησε!»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ξέφρενο πάρτι για τον Νόρις

AUTO MOTO

|

Category image

Η ΑΕΛ ανακοίνωσε και επίσημα τον Παντελίδη

Ελλάδα

|

Category image

Αλλαγή προπονητή για την Μπριζ του Τζόλη!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη