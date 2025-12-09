Ξέσπασε με τεσσάρα στην ουραγό Γουλβς και πλησίασε τετράδα η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Κυριάρχησε κόντρα στην αδύναμη Γουλβς και πανηγύρισε εύκολη εκτός έδρας νίκη η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Έχοντας πάρει μόλις ένα τρίποντο νίκης από τις 5 πιο πρόσφατες αγωνιστικές της Premier League και ερχόμενη από το 1-1 κόντρα στη Γουέστ Χαμ, η ομάδα του Αμορίμ καθάρισε στο δεύτερο ημίχρονο τους «λύκους» και επιβλήθηκε άνετα με 4-1, μειώνοντας στον έναν βαθμό τη διαφορά της από την πρώτη τετράδα της βαθμολογίας.

Από την άλλη, η Γουλβς σκόραρε για πρώτη φορά μετά από 5 παιχνίδια, ισοφαρίζοντας στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, αλλά παραμένει στον πάτο της βαθμολογίας, χωρίς νίκη και με μόλις 2 βαθμούς σε 15 αγωνιστικές.

Τα γκολ για το συγκρότημα του Πορτογάλου πέτυχαν οι Μπρούνο Φερνάντες (x2), Εμπεμό και Μάουντ ενώ για την Γουλβς ισοφάρισε προσωρινά ο Μπελεγκάρντ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής:

Σάββατο 06/12

Άστον Βίλα-Άρσεναλ 2-1

(36' Κας, 95' Μπουέντια - 52' Τροσάρ)

Μπόρνμουθ-Τσέλσι 0-0

Έβερτον-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-0

(2' αυτ. Μιλένκοβιτς, 45'+3' Μπάρι, 80' Ντιούσμπερι-Χολ)

Μάντσεστερ Σίτι-Σάντερλαντ 3-0

(31' Ντίας, 35' Γκβάρντιολ, 65' Φόντεν)

Νιουκάστλ-Μπέρνλι 2-1

Τότεναμ-Μπρέντφορντ 2-0

(25' Ριτσάρλισον, 43' Σίμονς)

Λιντς-Λίβερπουλ 3-3

(73' Κάλβερτ-Λιούιν, 75' Σταχ, 90'+6' Τανάκα - 48', 50' Εκιτικέ, 80' Σόμποσλαϊ)

Κυριακή 07/12

Μπράιτον-Γουέστ Χαμ 1-1

(90'+1' Ρούτερ - 73' Μπόουεν)

Φούλαμ-Κρίσταλ Πάλας 1-2

(38' Γουίλσον - 20' Ενκέτια, 87' Γκουεΐ)

Δευτέρα 08/12

Γουλβς-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-4

(45'+2' Μπέλεγκρντ - 25', 82' πεν. Φερνάντες, 51' Μπουεμό, 62' Μάουντ)

Η επόμενη (16η) αγωνιστική:

Σάββατο 13/12

Τσέλσι-Έβερτον (17:00)

Λίβερπουλ-Μπράιτον (17:00)

Μπέρνλι-Φούλαμ (19:30)

Άρσεναλ-Γουλβς (22:00)

Κυριακή 14/12

Κρίσταλ Πάλας-Μάντσεστερ Σίτι (16:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Τότεναμ (16:00)

Σάντερλαντ-Νιουκάστλ (16:00)

Γουέστ Χαμ-Άστον Βίλα (16:00)

Μπρέντφορντ-Λιντς (18:30)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπόρνμουθ (22:00)

