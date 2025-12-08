ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Παραιτήθηκε μέλος απ’ το staff της Γιουνάιτεντ, λίγες ώρες πριν τη σέντρα στο ματς με τη Γουλβς!»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Παραιτήθηκε μέλος απ’ το staff της Γιουνάιτεντ, λίγες ώρες πριν τη σέντρα στο ματς με τη Γουλβς!»

Άπαντες στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχουν το... βλέμμα τους στραμμένο στο ματς με τη Γουλβς (08/12, 22:00).

Ωστόσο, λίγες ώρες πριν από την πρώτη «σέντρα» του αγώνα, βγήκε η είδηση πως μέλος από το staff των «κόκκινων διαβόλων» παραιτήθηκε, καθώς ήθελε να περάσει περισσότερο χρόνο με την οικογένειά του!

Ο Τζόνι Έβανς, αφότου έκλεισε την καριέρα του ως ποδοσφαιριστής, αποφάσισε να μείνει δίπλα στην ομάδα που έκανε τα πρώτα του βήματα.  

Αυτή τη φορά από ένα νέο πόστο και τη θέση του προπονητή των δανεικών ποδοσφαιριστών. Ωστόσο, μετά από -σχεδόν- έξι μήνες όλα δείχνουν ότι θα πει «αντίο».  

Τουλάχιστον αυτό αναφέρει και το «Transfer News Live» κάνοντας repost, τη δημοσίευση του «Training Ground Guru»! Ποιος είναι ο λόγος της παραίτησης; Το γεγονός, πως ο Τζόνι Έβανς θα ήθελε να περάσει περισσότερα χρόνο με την οικογένειά του! 

Κι όλα αυτά, λίγες ώρες πριν από τη «σέντρα» του Γουλβς - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.  

Αναλυτικά, τι αναφέρει το «Transfer News Live»: 

«Ο Τζόνι Έβανς παραιτήθηκε από τη θέση του ως επικεφαλής δανεικών ποδοσφαιριστών στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά από μόλις 6 μήνες. Θέλει να περνάει περισσότερο χρόνο με την οικογένειά του».

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Όλοι στα αποδυτήρια με τον Σαλάχ»: Σενάριο για πρόθεση των παικτών της Λίβερπουλ να φύγει ο Σλοτ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι μεταδόσεις σήμερα (9/12)

TV

|

Category image

Ξέσπασε με τεσσάρα στην ουραγό Γουλβς και πλησίασε τετράδα η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Τέρι Ροζίερ δηλώνει αθώος στην υπόθεση στημένων στοιχημάτων

NBA

|

Category image

Έβγαλε αντίδραση!

ΑΕΚ

|

Category image

Νεόφυτος Μιχαήλ: «Ζούμε κάτι ιστορικό για την ομάδα και την πόλη»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η Τζένοα «άλωσε» το «Φρίουλι» και πήρε βαθιά... ανάσα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αήττητη συνεχίζει η Πετρολίνα ΑΕΚ - Πήρε σπουδαίο διπλό στη Λεμεσό!

Κύπρος

|

Category image

«Διπλό» για τον Κεραυνό επί του MAD Διγενή Ακρίτα Μόρφου

Κύπρος

|

Category image

Σλοτ για Σαλάχ: «Δεν έχω ιδέα αν θα ξαναπαίξει για την Λίβερπουλ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το επιπλέον κέρδος πίσω από την τεσσάρα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Βαρύ διάστρεμμα με μερική ρήξη συνδέσμων ο Γκατσίνοβιτς

Ελλάδα

|

Category image

«Παραιτήθηκε μέλος απ’ το staff της Γιουνάιτεντ, λίγες ώρες πριν τη σέντρα στο ματς με τη Γουλβς!»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι Σέρβοι αποθεώνουν τον Γιόβιτς: «Το θηρίο ξύπνησε!»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ξέφρενο πάρτι για τον Νόρις

AUTO MOTO

|

Category image

Διαβαστε ακομη