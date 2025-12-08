«Παραιτήθηκε μέλος απ’ το staff της Γιουνάιτεντ, λίγες ώρες πριν τη σέντρα στο ματς με τη Γουλβς!»

Ωστόσο, λίγες ώρες πριν από την πρώτη «σέντρα» του αγώνα, βγήκε η είδηση πως μέλος από το staff των «κόκκινων διαβόλων» παραιτήθηκε, καθώς ήθελε να περάσει περισσότερο χρόνο με την οικογένειά του!

Ο Τζόνι Έβανς, αφότου έκλεισε την καριέρα του ως ποδοσφαιριστής, αποφάσισε να μείνει δίπλα στην ομάδα που έκανε τα πρώτα του βήματα.

Αυτή τη φορά από ένα νέο πόστο και τη θέση του προπονητή των δανεικών ποδοσφαιριστών. Ωστόσο, μετά από -σχεδόν- έξι μήνες όλα δείχνουν ότι θα πει «αντίο».

Τουλάχιστον αυτό αναφέρει και το «Transfer News Live» κάνοντας repost, τη δημοσίευση του «Training Ground Guru»! Ποιος είναι ο λόγος της παραίτησης; Το γεγονός, πως ο Τζόνι Έβανς θα ήθελε να περάσει περισσότερα χρόνο με την οικογένειά του!

Κι όλα αυτά, λίγες ώρες πριν από τη «σέντρα» του Γουλβς - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Αναλυτικά, τι αναφέρει το «Transfer News Live»:

«Ο Τζόνι Έβανς παραιτήθηκε από τη θέση του ως επικεφαλής δανεικών ποδοσφαιριστών στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά από μόλις 6 μήνες. Θέλει να περνάει περισσότερο χρόνο με την οικογένειά του».

