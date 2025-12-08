ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

(ΕΠ 5) After Derby: Λέει ο πρώτος γύρος την αλήθεια;

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

(ΕΠ 5) After Derby: Λέει ο πρώτος γύρος την αλήθεια;

Το πέμπτο επεισόδιο του ΠΟΛcast του αθλητικού τμήματος του ΠΟΛΙΤΗ με τους Χριστόφορο Χριστοφη και Αντρέα Ψάλτη

Το After Derby σχολιάζει τα παιχνίδια με τα οποία ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος του πρωταθλήματος. Όλα όσα άφησε πίσω της η 13η στροφή της Cyprus League By Stoiximan και τα νέα βαθμολογικά δεδομένα. 

Οι νίκες της Πάφου, της Ομόνοιας και της ΑΕΚ. Η αντίδραση του ΑΠΟΕΛ κόντρα στον Άρη και η ισοπαλία στο «Αλφαμέγα» ανάμεσα σε Απόλλωνα και Ανόρθωση. Αυτά και άλλα τόσα στο πέμπτο επεισόδιο του After Derby.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΚΥΠΡΟΣΑΠΟΕΛΟΜΟΝΟΙΑΑΝΟΡΘΩΣΗΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣΑΕΛΑΠΟΛΛΩΝΑΡΗΣΑΕΚΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣΠΑΦΟΣ FCΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥFREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Έσε: «Ίσως αξίζαμε να έχουμε πάρει κάποιες νίκες, αλλά έχουμε μια ακόμη ευκαιρία για να δείξουμε τον καλό μας εαυτό»

Ελλάδα

|

Category image

Χωρίς τον Βέισμπεκ… σβήνει ο Απόλλωνας

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πολυτιμότερος ξανά ο Σεμέδο μετά την «παράσταση» του

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Σοκ στη Ρεάλ Μαδρίτης: Ρήξη τένοντα του δικεφάλου ο Μιλιτάο, νοκ άουτ για τρεις με τέσσερις μήνες!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παραιτήθηκε ο Πογέτ μετά την κατάκτηση του νταμπλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έκτακτη σύσκεψη στην Ρεάλ, στο... τραπέζι το όνομα του Κλοπ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ολοκληρώνεται αύριο η ψηφοφορία για το ECOMMBX All Star Game 2025

Κύπρος

|

Category image

(ΕΠ 5) After Derby: Λέει ο πρώτος γύρος την αλήθεια;

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Cyprus League by Stoiximan: Αλλαγές στην ώρα έναρξης τριών αγώνων

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ανακοίνωση ΑΕΚ: «Και τα παρδαλά κατσίκια γελάνε-Δεν πρόκειται για σύμπτωση»

Ελλάδα

|

Category image

Marca: «Κομβικό για Αλόνσο και όχι μόνο το Ρεάλ-Σίτι»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η αρχή του τέλους; Εκτός αποστολής από την αναμέτρηση με την Ίντερ ο Σαλάχ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Βόμβα» από το SportsBoom: «Κοντά σε συμφωνία με τη Μαρσέιγ ο Ελ Κααμπί»

Ελλάδα

|

Category image

Ομόνοια/Φαμπιάνο: Μία σχέση πέρα από το γήπεδο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Οριστική η συμφωνία με Παντελίδη!

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη