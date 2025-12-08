(ΕΠ 5) After Derby: Λέει ο πρώτος γύρος την αλήθεια;

Το After Derby σχολιάζει τα παιχνίδια με τα οποία ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος του πρωταθλήματος. Όλα όσα άφησε πίσω της η 13η στροφή της Cyprus League By Stoiximan και τα νέα βαθμολογικά δεδομένα.

Οι νίκες της Πάφου, της Ομόνοιας και της ΑΕΚ. Η αντίδραση του ΑΠΟΕΛ κόντρα στον Άρη και η ισοπαλία στο «Αλφαμέγα» ανάμεσα σε Απόλλωνα και Ανόρθωση. Αυτά και άλλα τόσα στο πέμπτο επεισόδιο του After Derby.