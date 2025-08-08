ΦΩΤΟΣ: Όπως του άξιζε!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Φίλοι της ΑΕΛ και όχι μόνο βρέθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στο «Αλφαμέγα» για να τιμήσουν τον Ιβάν Τρισκόφσκι στο πλαίσιο του φιλικού αγώνα της ομάδας της Λεμεσού με την ΕΝΠ

Ο πλέον Αθλητικός Διευθυντής της ΑΕΛ, αποφάσισε να σταματήσει το ποδόσφαιρο και γνώρισε καθολική αποθέωση για την προσφορά του στα κυπριακά γήπεδα όλα αυτά τα χρόνια.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν νωρίς το απόγευμα με τον Τρισκόφσκι να υπογράφει αυτόγραφα έξω από το γήπεδο. Εντός αγωνιστικού χώρου, τοποθετήθηκαν τα ατομικά βραβεία του Βορειομακεδόνα.

Τιμητικές πλακέτες στον Ιβάν, πέραν από τον πρόεδρο της ΑΕΛ, Κωνσταντίνο Κωνταντίνου, έδωσαν οι Πρόδρομος Πετρίδης (ΑΠΟΕΛ), Άγγελος Τσιολάκης (Πρόεδρος Παλαιμάχων Απόλλωνα), Σπύρος Νεοφυτίδης (ΠΑΣΠ), Χάρης Λοϊζίδης (ΚΟΠ) και οι διοικήσεις του Άρη, της ΕΝΠ, της Ανόρθωσης, της Νέας Σαλαμίνας και του Εθνικού Άχνας.

Δείτε φωτογραφικό υλικό από τις εκδηλώσεις στο «Αλφαμέγα»:

 

 

