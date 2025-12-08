Ο Τέρι Ροζίερ δηλώνει αθώος στην υπόθεση στημένων στοιχημάτων

Ο γκαρντ των Μαϊάμι Χιτ, Τέρι Ροζίερ, δήλωσε αθώος στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μπρούκλιν για τις κατηγορίες ότι συνωμότησε για να «στήσει» στοιχήματα σχετικά με την απόδοσή του σε αγώνες του ΝΒΑ, σε μια υπόθεση που προκύπτει από μια ευρύτερη έρευνα για παράνομο τζόγο που εμπλέκει επαγγελματίες μπασκετμπολίστες και τη μαφία.

Ο Ροζίερ δήλωσε αθώος για συνωμοσία σε απάτη μέσω διαδικτύου και ξέπλυμα χρήματος ενώπιον του δικαστή Κλέι Καμίνσκι.

Η δήλωση ήρθε πριν από ακροαματική διαδικασία αργότερα τη Δευτέρα (8/12) για τον Ροζίερ και τους πέντε συγκατηγορούμενούς του, συμπεριλαμβανομένου του πρώην γκαρντ των Κλίβελαντ Καβαλίερς, Ντέιμον Τζόουνς, που επίσης είχε δηλώσει αθώος.

Η υπόθεση είναι μία από τις πιο πρόσφατες στις οποίες αθλητές κατηγορούνται ότι «έστησαν» στοιχήματα σχετικά με την απόδοσή τους, προκαλώντας ανησυχίες για την ακεραιότητα του επαγγελματικού αθλητισμού εν μέσω της έκρηξης της νομιμοποιημένης στοιχηματικής δραστηριότητας στις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια.

Ο Τζόουνς κατηγορείται επίσης σε μια σχετική υπόθεση που αφορά τον Hall of Famer του ΝΒΑ και προπονητή των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, Τσόνσι Μπίλαπς. Κατηγορούνται ότι συνωμότησαν με συνεργάτες της μαφίας για να «στήσουν» παράνομα παιχνίδια πόκερ. Ο Τζόουνς και ο Μπίλαπς έχουν δηλώσει αθώοι, όπως και οι 29 συγκατηγορούμενοί τους.

Το σχέδιο χειραγώγησης στοιχημάτων έτρεχε από το 2022 έως το 2024 και αφορούσε στοιχήματα εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Ο Ροζίερ και ο Τζόουνς κατηγορούνται ότι παρείχαν εμπιστευτικές πληροφορίες που προέρχονταν από παίκτες και προπονητές του ΝΒΑ σε ένα δίκτυο στοιχηματιστών, οι οποίοι τις χρησιμοποιούσαν για να τοποθετούν στοιχήματα σε διαδικτυακές πλατφόρμες και σε φυσικά πρακτορεία.

Σε ένα παράδειγμα που αναφέρουν οι εισαγγελείς, ο Ροζίερ κατηγορείται ότι ενημέρωσε συνεργούς του πως σκόπευε να αποχωρήσει νωρίς από έναν αγώνα τον Μάρτιο του 2023 λόγω τραυματισμού, επιτρέποντάς τους να κερδίσουν στοιχήματα ότι θα έμενε κάτω από τις προβλεπόμενες στατιστικές του.

Ο Τζόουνς κατηγορείται ότι αξιοποίησε εσωτερικές πληροφορίες όπως αποφάσεις για τις αρχικές πεντάδες και μη δημοσιοποιημένες ιατρικές διαγνώσεις παικτών, συμπεριλαμβανομένων μη κατονομαζόμενων σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς το 2023 και 2024.

Άλλοι κατηγορούμενοι στην υπόθεση που δεν είναι παίκτες κατηγορούνται ότι «έστησαν» στοιχήματα για τον φόργουορντ των Τορόντο Ράπτορς, Τζοντέι Πόρτερ, ο οποίος δήλωσε ένοχος για συνωμοσία σε ποινική υπόθεση σχετικά με σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού που του επέφερε ισόβιο αποκλεισμό από το ΝΒΑ.

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς του Μπρούκλιν κατηγόρησαν πρόσφατα τους pitchers των Κλίβελαντ Γκάρντιανς, Εμανουέλ Κλάσε και Λουίς Ορτίζ, ότι «έστησαν» στοιχήματα σχετικά με τις ρίψεις τους σε αγώνες του Major League Baseball. Και οι δύο άνδρες έχουν δηλώσει αθώοι, και η δίκη έχει οριστεί για τον Μάιο του 2026.