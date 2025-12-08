Η Τζένοα «άλωσε» το «Φρίουλι» και πήρε βαθιά... ανάσα

Η αρχή έγινε στο «Ρομέο Ανκονετάνι», όπου η Πάρμα επικράτησε με 1-0 της Πίζα, για να έρθει πριν από λίγο η Τζένοα να πάρει μεγάλο «διπλό» στο «Φρίουλι» απέναντι στην Ουντινέζε με 2-1, στο προτελευταίο χρονικά ματς του προγράμματος.

Η ομάδα από τη Γένοβα «καιγόταν» για τη νίκη, έδειξε από την αρχή του ματς ότι την ήθελε περισσότερο από τους γηπεδούχους και τελικά την πήρε με τα γκολ των Μαλινόφσκι και Νόρτον-Κάφι. Ενδιαμέσα η Ουντινέζε είχε ισοφαρίσει προσωρινά με τον Πιοτρόφσκι.

Αναλυτικά τ' αποτελέσματα οι σκόρερ της 14ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Serie A έχουν ως εξής:

Σασουόλο-Φιορεντίνα 3-1 (13' Βολπάτο, 45'+ Μουχαρέμοβιτς, 65' Κονέ-9' πεν. Μαντράγκορα) Ίντερ-Κόμο 4-0 (11' Μαρτίνες, 59' Τουράμ, 81' Τσαλχάνογλου, 88' Αλμπέρτο) Βερόνα-Αταλάντα 3-1 (28' Μπελγκάλι, 36' Τζοβάνε, 71' Μπερνέντε - 85' πέν. Σκαμάκα) Κρεμονέζε-Λέτσε 2-0 (52' πεν. Μπονατσόλι, 78' Σανάμπρια) Κάλιαρι-Ρόμα 1-0 (82' Γκαετάνο) Λάτσιο-Μπολόνια 1-1 (38' Ιζακσεν-40' Οντγκαρντ) Νάπολι-Γιουβέντους 2-1 (7',78' Χόιλουντ - 59' Γιλντίζ) Πίζα-Πάρμα 0-1 (40'πέν. Μπενεντίστσακ) Ουντινέζε-Τζένοα 1-2 (65' Πιοτρόφσκι - 34' πέν. Μαλινόφσκι, 83' Νόρτον-Κάφι) Τορίνο-Μίλαν 21:45 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 14 αγώνες) Νάπολι 31 Ίντερ 30 Μίλαν 28 -13αγ. Ρόμα 27 Μπολόνια 25 Κόμο 24 Γιουβέντους 23 Σασουόλο 20 Κρεμονέζε 20 Λάτσιο 19 Ουντινέζε 18 Αταλάντα 16 Τορίνο 14 -13αγ. Κάλιαρι 14 Τζένοα 14 Πάρμα 14 Λέτσε 13 Πίζα 10 Βερόνα 9 Φιορεντίνα 6