Ομόνοια/Φαμπιάνο: Μία σχέση πέρα από το γήπεδο

Δεν είναι μόνο ένας μεγάλος τερματοφύλακας ο Φαμπιάνο.

Οι μεγάλοι ποδοσφαιριστές δεν κρίνονται μόνο για την ικανότητά τους στο γήπεδο, αλλά και από τον χαρακτήρα τους. Ένας ποδοσφαιριστής που συνδυάζει αυτό το προφίλ είναι ο Φαμπιάνο, ο οποίος κοσμεί τα κυπριακά γήπεδα με τη φανέλα της Ομόνοιας.

Ο 37χρονος πορτιέρο έχει μία ιδιαίτερη σχέση με τον κόσμο των πρασίνων κι αυτό δεν είναι τυχαίο.

Η φωτογραφία με τα παιδιά στην εξέδρα στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό δείχνει έναν άνθρωπο που σέβεται και αγαπά τον κόσμο της ομάδας. Είναι εικόνα σεβασμού, αγάπης και ταπεινότητας.

Δείχνει έναν άνθρωπο που δίνει την απαραίτητη σημασία στα μικρά παιδιά που τρέχουν να τον δουν από κοντά. Το θέμα είναι να βρίσκεις χρόνο να… απευθύνεσαι με διάφορους τρόπους στους μικρούς. Να καταλαβαίνεις ότι έχουν ανάγκη την παρουσία σου.

Ο Βραζιλιάνος ξέρει ότι δεν αρκούν οι μεγάλες αποκρούσεις. Πρέπει να είσαι και άνθρωπος. Και το αποδεικνύει με κάθε τρόπο.  

Α.

