ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΒΙΝΤΕΟ: Ξέφρενο πάρτι για τον Νόρις

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

ΒΙΝΤΕΟ: Ξέφρενο πάρτι για τον Νόρις

Ο Βρετανός οδηγός γιόρτασε με ενθουσιασμό την κατάκτηση του τίτλου και φυσικά δεν έλειπε από δίπλα του η καλλονή σύντροφός του.

Ο Λάντο Νόρις είναι Παγκόσμιος πρωταθλητής στη Formula 1 και έχει κάθε λόγο να γιορτάζει. Ο Βρετανός οδηγός της McLaren, έπειτα από το grand prix του Άμπου Ντάμπι, ήταν αρκετά συγκινημένος.

Ο νεαρός Λάντο πάλεψε και εν τέλει έκανε τα όνειρά του πραγματικότητα. Εκθρόνισε τον Μαξ Φερστάπεν και πήρε εκείνος τον πολυπόθητο τίτλο, σε μια χρονιά με πολλά σκαμπανεβάσματα. Όταν βγήκε από το μονοθέσιο, κατευθύνθηκε προς την οικογένειά του την οποία ευχαρίστησε και αγκάλιασε. Έπειτα, πήγε προς την κοπέλα του, την Μαργκαρίτα Κορσέιρο, την οποία φίλησε και αγκάλιασε, όντας αρκετά συγκινημένος. 

Αφού τελείωσαν οι πανηγυρισμοί στην πίστα του Άμπου Ντάμπι, ο Νόρις δεν πήγε να ξεκουραστεί. Επισκέφθηκε ένα πασίγνωστο κλάμπ, το Amber Lounge, το οποίο διοργανώνει αποκλειστικά πάρτι για τους οδηγούς και το σταφ της Formula 1, με VIP τραπέζια, DJs και διάσημους καλεσμένους.

Εκεί, ο Βρετανός οδηγός πάρταρε ξέφρενα, μαζί με την σύντροφό του. Μάλιστα, εθεάθη να τραγουδά το Sweet Caroline και το τραγούδι των Queen, We Are The Champions, δεδομένου της κατάστασης.

Δείτε το βίντεο:

Athletiko

Κατηγορίες

AUTO MOTO

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Όλοι στα αποδυτήρια με τον Σαλάχ»: Σενάριο για πρόθεση των παικτών της Λίβερπουλ να φύγει ο Σλοτ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι μεταδόσεις σήμερα (9/12)

TV

|

Category image

Ξέσπασε με τεσσάρα στην ουραγό Γουλβς και πλησίασε τετράδα η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Τέρι Ροζίερ δηλώνει αθώος στην υπόθεση στημένων στοιχημάτων

NBA

|

Category image

Έβγαλε αντίδραση!

ΑΕΚ

|

Category image

Νεόφυτος Μιχαήλ: «Ζούμε κάτι ιστορικό για την ομάδα και την πόλη»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η Τζένοα «άλωσε» το «Φρίουλι» και πήρε βαθιά... ανάσα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αήττητη συνεχίζει η Πετρολίνα ΑΕΚ - Πήρε σπουδαίο διπλό στη Λεμεσό!

Κύπρος

|

Category image

«Διπλό» για τον Κεραυνό επί του MAD Διγενή Ακρίτα Μόρφου

Κύπρος

|

Category image

Σλοτ για Σαλάχ: «Δεν έχω ιδέα αν θα ξαναπαίξει για την Λίβερπουλ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το επιπλέον κέρδος πίσω από την τεσσάρα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Βαρύ διάστρεμμα με μερική ρήξη συνδέσμων ο Γκατσίνοβιτς

Ελλάδα

|

Category image

«Παραιτήθηκε μέλος απ’ το staff της Γιουνάιτεντ, λίγες ώρες πριν τη σέντρα στο ματς με τη Γουλβς!»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι Σέρβοι αποθεώνουν τον Γιόβιτς: «Το θηρίο ξύπνησε!»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ξέφρενο πάρτι για τον Νόρις

AUTO MOTO

|

Category image

Διαβαστε ακομη