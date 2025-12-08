ΒΙΝΤΕΟ: Ξέφρενο πάρτι για τον Νόρις

Ο Λάντο Νόρις είναι Παγκόσμιος πρωταθλητής στη Formula 1 και έχει κάθε λόγο να γιορτάζει. Ο Βρετανός οδηγός της McLaren, έπειτα από το grand prix του Άμπου Ντάμπι, ήταν αρκετά συγκινημένος.

Ο νεαρός Λάντο πάλεψε και εν τέλει έκανε τα όνειρά του πραγματικότητα. Εκθρόνισε τον Μαξ Φερστάπεν και πήρε εκείνος τον πολυπόθητο τίτλο, σε μια χρονιά με πολλά σκαμπανεβάσματα. Όταν βγήκε από το μονοθέσιο, κατευθύνθηκε προς την οικογένειά του την οποία ευχαρίστησε και αγκάλιασε. Έπειτα, πήγε προς την κοπέλα του, την Μαργκαρίτα Κορσέιρο, την οποία φίλησε και αγκάλιασε, όντας αρκετά συγκινημένος.

Αφού τελείωσαν οι πανηγυρισμοί στην πίστα του Άμπου Ντάμπι, ο Νόρις δεν πήγε να ξεκουραστεί. Επισκέφθηκε ένα πασίγνωστο κλάμπ, το Amber Lounge, το οποίο διοργανώνει αποκλειστικά πάρτι για τους οδηγούς και το σταφ της Formula 1, με VIP τραπέζια, DJs και διάσημους καλεσμένους.

Εκεί, ο Βρετανός οδηγός πάρταρε ξέφρενα, μαζί με την σύντροφό του. Μάλιστα, εθεάθη να τραγουδά το Sweet Caroline και το τραγούδι των Queen, We Are The Champions, δεδομένου της κατάστασης.

