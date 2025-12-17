«Καμπάνες» από τον Αθλητικό Δικαστή

*Καταγγελία του Διαιτητή Μιχάλη Λουκά κατά του Ανδρέα Χατζηπαναγή, Λοιπό Προσωπικό του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ Κιτίου που αποβλήθηκε για ανεπαρκή συμπεριφορά και έντονες διαμαρτυρίες στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Α’ Φάση ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Κιτίου – ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Αμμοχώστου/06.12.2025 (11η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία του Διαιτητή Σταύρου Συμεού κατά του Μιχάλη Κκαϊλή, προπονητή τερματοφυλάκων του Ερμή που αποβλήθηκε για ανεπαρκή συμπεριφορά στον πάγκο στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Α’ Φάση ΕΡΜΗΣ Αραδίππου – ΚΕΔΡΟΣ Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας/06.12.2025 (11η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία του Διαιτητή Παναγιώτη Αντρέου κατά του Αναστάσιου Αναγνώστου, ποδοσφαιριστή του σωματείου FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022 που αποβλήθηκε γιατί έβρισε αντίπαλο ποδοσφαιριστή στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Α’ Φάση ΕΘΝΙΚΟΣ Άσσιας - F.C. ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022 /07.12.2025 (11η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία του Διαιτητή Άγγελου Αχιλλέως κατά του Στέλιου Δημητρίου, βοηθού προπονητή του Απόλλωνα που αποβλήθηκε για έντονες διαμαρτυρίες στον αγώνα Κυπέλλου Νέων Κ-19 Α’ Β’ Γ’ Κατηγορίας Α’ Φάση ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λευκωσίας/06.12.2025.

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία του Διαιτητή Άγγελου Αχιλλέως κατά του Γιάννη Ττάνου, Λοιπό Προσωπικό του Απόλλωνα που αποβλήθηκε για έντονο διαπληκτισμό με αντίπαλο ποδοσφαιριστή κατά την διάρκεια του παιχνιδιού στον αγώνα Κυπέλλου Νέων Κ-19 Α’ Β’ Γ’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λευκωσίας /06.12.2025.

Απόφαση: Αποκλεισμός από 3 αγώνες και πρόστιμο

*Καταγγελία του Διαιτητή Άγγελου Αχιλλέως κατά του Ανδρέα Σολωμού, γυμναστή του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ Λευκωσίας που αποβλήθηκε στον αγώνα Κυπέλλου Νέων Κ-19 Α’ Β’ Γ’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λευκωσίας /06.12.2025.

Απόφαση: Αποκλεισμός από 1 αγώνα και πρόστιμο

*Καταγγελία κατά του Ευάγγελου Θεοχάρη, ποδοσφαιριστή του ΕΘΝΙΚΟΥ Λατσιών για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε μετά το τέλος του αγώνα έξω από τα αποδυτήρια κατά παράβαση των άρθρων 4(γ) και 9(ια) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Α’ Φάση ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ Πολεμιδιών – ΕΘΝΙΚΟΣ Λατσιών/30.11.2025 (10η αγωνιστική).

Απόφαση: Αποκλεισμός από 2 αγώνες και πρόστιμο

*Καταγγελία κατά της ΑΕΛ λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα της Cyprus League by Stoixuman Α’ Φάση ΟΜΟΝΟΙΑ Αραδίππου – ΑΕΛ Λεμεσού/07.12.2025 (13η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά της ΑΕΚ Λάρνακας λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα της Cyprus League by Stoixuman Α’ Φάση ΑΕΚ Λάρνακας – ΕΘΝΙΚΟΣ Άχνας/06.12.2025 (13η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά της ΠΑΦΟΣ FC λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα της Cyprus League by Stoixuman Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΠΑΦΟΣ FC – ΑΚΡΙΤΑΣ Χλώρακας/05.12.2025 (13η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά του ΑΡΗ Λεμεσού γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα της Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – ΑΡΗΣ Λεμεσού/07.12.2025 (13η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά του Απόλλωνα στον αγώνα της Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού – ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου /07.12.2025 (13η αγωνιστική).

-Για μεταφορά εντός του σταδίου (στην κερκίδα) από οπαδούς της ομάδας, επικίνδυνων αντικειμένων (φωτοβολίδες), κατά παράβαση του άρθρου 10.3(δ1α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο

-Για πυροδότηση στην κερκίδα επικίνδυνων αντικειμένων (φωτοβολίδες) κατά την διάρκεια του αγώνα, κατά παράβαση του άρθρου 10.3(δ1β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά του σωματείου ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Α’ Φάση ΠΑΕΕΚ Κερύνειας – ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου /06.12.2025 (11η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά του Σπάρτακου Κιτίου γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Α’ Φάση ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Κιτίου – ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Αμμοχώστου/06.12.2025 (11η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά της Ομόνοιας 29Μ στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Α’ Φάση ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαΐου – ΔΟΞΑ Κατωκοπιάς/06.12.2025 (11η αγωνιστική) για κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών (αλκοολούχες μπύρες) από οπαδούς της ομάδας, κατά παράβαση του άρθρου 7 του Κεφ. VII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Β΄ Κατηγορίας 2025/2026 και των άρθρων 4(γ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά της ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΘΟΙ Λακατάμειας γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Α’ Φάση ΑΕΝ Αγίου Γεωργίου Βρυσούλων Αχερίτου – Ε. Ν. ΘΟΙ Λακατάμειας/06.12.2025 (11η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά του σωματείου ΑΤΛΑΣ Αγλαντζιάς γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Α’ Φάση ΟΜΟΝΟΙΑ Ψευδά – ΑΤΛΑΣ Αγλαντζιάς/07.12.2025 (11η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά του Απόλλωνα γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Κυπέλλου Νέων Κ-19 Α’ Β’ Γ’ Κατηγορίας Α’ Φάση ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λευκωσίας/06.12.2025.

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ Λευκωσίας γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Κυπέλλου Νέων Κ-19 Α’ Β’ Γ’ Κατηγορίας Α’ Φάση ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λευκωσίας/06.12.2025.

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά της Νέας Σαλαμίνας για επεισόδια που προκάλεσαν οπαδοί της ομάδας μετά το τέλος του αγώνα στην είσοδο του αγωνιστικού χώρου κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Ανώτατης Κατηγορίας Παίδων Κ-17 περιόδου 2025-2026 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Αμμοχώστου – ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού/07.12.2025 (10η αγωνιστική).

Απόφαση: Ποινής διεξαγωγής ενός αγώνα χωρίς φιλάθλους, απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων για ένα αγώνα και πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του Απόλλωνα για επεισόδια που προκάλεσαν οπαδοί της ομάδας μετά το τέλος του αγώνα στην είσοδο του αγωνιστικού χώρου κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Ανώτατης Κατηγορίας Παίδων Κ-17 περιόδου 2025-2026 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Αμμοχώστου – ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού/07.12.2025 (10η αγωνιστική).

Απόφαση: Ποινής διεξαγωγής ενός αγώνα χωρίς φιλάθλους, απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων για ένα αγώνα και πρόστιμο.

*Διακοπέντας αγώνας Πρωταθλήματος Παίδων Κ-17 Α’ Φάση ΑΠΟΛΛΩΝ Λυμπιών – ΑΕΝ Αγίου Γεωργίου Βρυσούλων Αχερίτου/07.12.2025 (10η αγωνιστική).

Απόφαση: Κατακυρώθηκε με 5-1 υπέρ του Απόλλωνα

*Καταγγελία κατά του ΠΟ ΑΔΩΝΙΣ Ιδαλίου γιατί προκάλεσε την καθυστέρηση έναρξης του αγώνα κατά 29 λεπτά (καθυστερημένη αύξηση ιατρού) κατά παράβαση του άρθρου 4(α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Παίδων Κ-17 Α’ Φάση ΠΟ ΑΔΩΝΙΣ Ιδαλίου – ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου/07.12.2025 (10η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Διακοπέντας αγώνας Πρωταθλήματος Παίδων Κ-16 περιόδου 2025-2026 ΕΡΜΗΣ Αραδίππου – ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Κιτίου/07.12.2025 (10η αγωνιστική).

Απόφαση: Κατακυρώθηκε με 3-0 υπέρ του Σπάρτακου

*Καταγγελία κατά του σωματείου AGBU ARARAT γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος FUTSAL Ανδρών Α’ Φάση AGBU ARARAT – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας/02.12.2025 (9η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά της ΑΕΛ Λεμεσού για φτύσιμο από οπαδό της ομάδας κατά την διάρκεια του αγώνα που είχε στόχο την διαιτητή του αγώνα κατά παράβαση του άρθρου 10.2(στ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος FUTSAL Ανδρών Α’ Φάση ΑΕΛ Λεμεσού - ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας/04.12.2025 (10η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά του Αιμίλιου Ριαλά, ποδοσφαιριστή της ΑΕΛ Λεμεσού για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε μετά το τέλος του αγώνα προς την διαιτητή του αγώνα (την πρόσβαλε) κατά παράβαση του άρθρου 4(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος FUTSAL Ανδρών Α’ Φάση ΑΕΛ Λεμεσού - ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας/04.12.2025 (10η αγωνιστική).

Απόφαση: Αποκλεισμό από 1 αγώνα

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΛΛΩΝΑ Λεμεσού για επεισόδιο που προκάλεσε οπαδός της ομάδας στο 30 λεπτό του αγώνα με στόχο τον 3ον διαιτητή του αγώνα και ως αποτέλεσμα του επεισοδίου ήταν η προσωρινή διακοπή του αγώνα (ο οπαδός βρισκόταν στην κερκίδα δίπλα στον πάγκο της ομάδας του και ενώ ο 3ος διαιτητής έκανε συστάσεις τον πάγκο του Απόλλωνα τον χτύπησε στο κεφάλι με αποτέλεσμα ο διαιτητής να διακόψει προσωρινά τον αγώνα για 2 λεπτά και να παρέμβει η αστυνομία για απομάκρυνση του οπαδού από τον αγώνα) κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ), 5, 10.2(η), και 10.2(ια) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος FUTSAL Ανδρών Α’ Φάση AGBU ARARAT – ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού/06.12.2025 (10η αγωνιστική).

Απόφαση: Τρεις αγώνες χωρίς φιλάθλους και πρόστιμο

*Διακοπέντας αγώνας Πρωταθλήματος Κοριτσιών Κ-15 Leopards Α’ Φάση ΑΕΛ Λεμεσού – ΠΑΦΟΣ F C/07.12.2025 (8η αγωνιστική).

Απόφαση: Κατακυρώθηκε με 9-0 υπέρ της Πάφος FC

*Μη διεξαχθείς αγώνας Πρωταθλήματος Κοριτσιών Κ-11 Pearls ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – ΕΝΠ PARALIMNI KIDS SOCCER /06.12.2025 (1η αγωνιστική).

Απόφαση: Κατακυρώθηκε με 3-0 υπέρ του ΑΠΟΕΛ

*Καταγγελία κατά της ΠΑΕΕΚ ότι κατά παράβαση της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Νέων & Παίδων περιόδου 2025-2026 στον αγώνα Πρωταθλήματος Παίδων Κ-15 Α’ Φάση ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού – ΠΑΕΕΚ Κερύνειας/07.12.2025 χρησιμοποίησε αντικανονικά ποδοσφαιριστή που δεν ήταν δηλωμένος στον κατάλογο με βάση το άρθρο 13 του Κεφαλαίου V της Προκήρυξης των Πρωταθλημάτων Νέων και Παίδων.

Απόφαση: Πρόστιμο

*Ο αγώνας Πρωταθλήματος Παίδων Κ-15 Α’ Φάση ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού – ΠΑΕΕΚ Κερύνειας/07.12.2025 (11η αγωνιστική) για την τύχη του.

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώθηκε με 13-3 υπέρ του Απόλλωνα

*Καταγγελία κατά του ΚΕΔΡΟΥ Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας ότι κατά παράβαση της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026, της Προκήρυξης Νέων & Παίδων περιόδου 2025-2026 και κατά παράβαση του άρθρου 9(θ) (i), (ιι) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων Κ-19 Γ’ Κατηγορίας ΚΕΔΡΟΣ Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας – ΟΜΟΝΟΙΑ Αραδίππου /23.11.2025 (10η αγωνιστική) χρησιμοποίησε αντικανονικά τους ποδοσφαιριστές Ανδρέα Τραχήλη, Ανδρέας Έλληνα, Μάριο Χατζηιωσήφ και Ανδρέα Ξενοφώντος και συγκεκριμένα οι ποδοσφαιριστές χωρίς να είναι εγγεγραμμένοι στο φύλλο αγώνος αγωνίστηκαν στον πιο πάνω αγώνα αντί των ποδοσφαιριστών Ιωάννη Παπαδόπουλο, Σιάρπελ Κατσιολούδης, Αντώνης Παυλίδης, Μισιέλ Αναστασίου που ήταν εγγεγραμμένοι στο φύλλο αγώνος

Απόφαση: Πρόστιμο στον Κέδρο και στους ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν αντικανονικά ποινή αποκλεισμού από 8 αγώνες.

*Καταγγελία κατά της Αναστασίας Τουμάζου, προπονήτριας του ΚΕΔΡΟΥ Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας η οποία επέτρεψε και/ή χρησιμοποίησε αντικανονικά τους τέσσερις πιο πάνω ποδοσφαιριστές κατά παράβαση του άρθρου 9(θ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα του Πρωταθλήματος Νέων Κ-19 με αντίπαλο την Ομόνοια Αραδίππου

Απόφαση: Πρόστιμο και ποινή στέρησης άδειας εξασκήσεως του επαγγέλματος για 7 μήνες.

*Ο αγώνας Πρωταθλήματος Νέων Κ-19 Γ’ Κατηγορίας ΚΕΔΡΟΣ Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας – ΟΜΟΝΟΙΑ Αραδίππου/23.11.2025 (10η αγωνιστική) για την τύχη του.

Απόφαση: Κατακυρώθηκε με 3-0 υπέρ της Ομόνοιας Αραδίππου.