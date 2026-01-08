Κυρίαρχη στο Λεμεσιανό ντέρμπι η ΑΕΛ, επιβλήθηκε του Απόλλωνα με 9-0

Οι γαλαζοκίτρινοι επιβεβαίωσαν την ανωτερότητά τους, φτάνοντας τους 27 βαθμούς, ενώ ο Απόλλωνας παρέμεινε στους 18.

Η ΑΕΛ μπήκε από νωρίς με επιθετικές διαθέσεις και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον αντίπαλό της, μετατρέποντας το ντέρμπι σε παράσταση για έναν ρόλο. Πρωταγωνιστές στο σκοράρισμα ήταν οι Σκαρπάρης, Ελ Κέμπε και Κάντζο, οι οποίοι πέτυχαν από δύο τέρματα, ενώ το όνομά τους στον πίνακα των σκόρερ πρόσθεσαν επίσης οι Χατζημανώλης και Αναστασιάδης