Η μαχητική Λίβερπουλ «σταμάτησε» την φλύαρη Άρσεναλ

«Κόλλησε» η Άρσεναλ απέναντι στην Λίβερπουλ, με τις δύο ομάδες να μένουν στο μηδέν, στο μεγάλο ντέρμπι για την 21η αγωνιστική της Premier League.

Η ομάδα του Αρτέτα παρουσιάστηκε αγνώριστη, δημιούργησε ελάχιστες καλές ευκαιρίες και δεν κατάφερε να σκοράρει για πρώτη φορά μετά τις 31 Αυγούστου και την ήττα από την Λίβερπουλ με 1-0 στο Άνφιλντ. Έτσι μπήκε ένα τέλος σε νικηφόρο σερί επτά αγώνων σε πρωτάθλημα και κύπελλο.

Με την Λίβερπουλ να φτάνει τα 10 ματς χωρίς ήττα (5-5-0) και να δείχνει σημάδια βελτίωσης, κυρίως στην αμυντική της λειτουργία.

Το ματς

Πρώτη καλή στιγμή στο 18ο λεπτό για την Άρσεναλ. Ο Σάκα έφερε την μπάλα στο αριστερό και δοκίμασε ένα σουτ από τα δεξιά έξω από την περιοχή, ο Άλισον έπεσε στη δεξιά γωνία του και μπλόκαρε. Στο 27' η Λίβερπουλ άγγιξε το γκολ. Ο Μπράντλεϊ έπαιξε κάθετα για τον Φρίμπονγκ, ο Ράγια βγήκε να διώξει, ο Βορειοιρλανδός χαφ βρήκε την ευκαιρία να σκάψει την μπάλα εκτός περιοχής, όμως χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι.

Τελευταία καλή στιγμή λίγο πριν την ανάπαυλα. Ο Ράις σούταρε στην κίνηση με το δεξί λίγο έξω από την περιοχή, με τον Άλισον να πέφτει και να μαζεύει τη μπάλα.

Στο 62' η Λίβερπουλ προσπάθησε να βρει το γκολ, όταν ο Σομποσλάι δοκίμασε να απειλήσει με απευθείας εκτέλεση φάουλ από μεγάλη απόσταση, η μπάλα ωστόσο έφυγε μακριά από την εστία. Ο ίδιος είχε ακόμα μία τελική στο 76', αλλά με την ίδια κατάληξη. Στο 82' ο Ούγγρος απείλησε ξανά με μία εξαιρετική εκτέλεση φάουλ, ωστόσο η μπάλα έφυγε λίγο πιο ψηλά από το οριζόντιο δοκάρι του Ράγια.

Στο 91' ο Άλισον μπλόκαρε την κεφαλιά του Ζεσούς και ένα λεπτό μετά απέκρουσε το σουτ του Μαρτινέλι.

Athletiko