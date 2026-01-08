Έσπασε το ρεκόρ ο Νταβίντ Λουίζ και στο καπάκι ο Νίκος Φρούσος!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Συνεχίζονται και αυτή την εβδομάδα στην πλατφόρμα charityidols.com οι φιλανθρωπικές δημοπρασίες

Η εβδομάδα της πρωτοχρονιάς, στις φιλανθρωπικές δημοπρασίες του Charity Idols Κύπρου, έσπασε δύο φορές το ρεκόρ υψηλότερης δημοπράτησης Κυπριακής φανέλας.

Η επίσημη εμφάνιση της Πάφου στο Champions League του Νταβίντ Λουίζ, με την υπογραφή του, έκλεισε στα €1550, ξεπερνώντας κατά 50 ευρώ το ρεκόρ που κατείχε ο επίσης ποδοσφαιριστής της Πάφου, Ζάιρο Ντα Σίλβα.

Λίγα λεπτά μετά όμως καταρρίφθηκε και πάλι το ρεκόρ καθώς η φανέλα που φορούσε ο σκόρερ Νίκος Φρούσος, στον ιστορικό αγώνα Ανόρθωση - Trabzonspor, δημοπρατήθηκε στα €2700!

Συνεχίζονται και αυτή την εβδομάδα στην πλατφόρμα charityidols.com οι φιλανθρωπικές δημοπρασίες, με κορυφαίο αντικείμενο την φανέλα της Εθνικής Ελλάδος μπάσκετ του Γιάννη Αντετοκούνμπο με την αυθεντική υπογραφή του.

Οι δημοπρασίες γίνονται προς στήριξη του Συνδέσμου "Ένα Όνειρο μια Ευχή" (για παιδιά με καρκίνο και συναφείς παθήσεις), του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου και της 4χρονης Αριάδνης Νεοφύτου που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας (μέσω του Ιδρύματος Αλκίνοος Αρτεμίου).

 

Διαβαστε ακομη