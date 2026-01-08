Stoiximan: Super Ενισχυμένες αποδόσεις σε Κύπελλο Κύπρου, Super Cup Ισπανίας και Premier League

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αγώνα για την φάση των 16 στο Κύπελλο Κύπρου και ντέρμπι για το Super Cup Ισπανίας και την Premier League περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα, με την Stoiximan να προσφέρει Eνισχυμένες και Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στους φίλους του στοιχήματος.

Στο Κύπελλο Κύπρου στις 17:00 στο ΓΣΠ ο Ολυμπιακός Λευκωσίας υποδέχεται την Ομόνοια Αραδίππου με την Stoiximan να προσφέρει απόδοση 2.25 στη νίκη της ομάδας του Γιώργου Κωστή, 3.30 στην ισοπαλία και 3.00 στην επικράτηση της ομάδας του Μαρίνου Σατσιά. Το ενδεχόμενο η πρόκριση στην προημιτελική φάση του Κυπέλλου να κριθεί στην παράταση προσφέρεται στα 5.40 και στα πέναλτι στα 5.20, ενώ το σκορ 1-1 οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα αποτιμάται στα 2.35.

Στις 21:00 η Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας φιλοξενεί ακόμη ένα μεγάλο ντέρμπι της Μαδρίτης, με την Ατλέτικο και την Ρεά  να αναμετρώνται σε νοκ-άουτ ημιτελικό του Super Cup Ισπανίας, όπου σε περίπτωση ισοπαλίας μετά τα 90 λεπτά, η πρόκριση θα κριθεί απευθείας στη διαδικασία των πέναλτι. Η Stoiximan προσφέρει απόδοση 3.25 στη νίκη της Ατλέτικο, 3.64 στην ισοπαλία και 2.39 στη νίκη της Ρεάλ. Το να κριθεί η πρόκριση στα πέναλτι δίνει απόδοση 6.10 σε κάθε ομάδα να προκριθεί στον μεγάλο τελικό. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες με το να μπουν πέραν των 3,5 γκολ δίνεται στα 3.05 και στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις ο συνδυασμός να έχει ο Χουλιάν Άλβαρες πέραν του 1,5 σουτ εντός εστίας και ο Βινίσιους πέραν του 0,5 σουτ προσφέρεται στα 3.75.

Τέλος, στην Premier League για την 21η αγωνιστική στις 22:00 η Άρσεναλ αντιμετωπίζει την Λίβερπουλ με την Stoiximan να προσφέρει απόδοση 1.60 στη νίκη της ομάδας του Αρτέτα, 4.10 στην ισοπαλία και 5.60 στη νίκη της ομάδας του Σλοτ. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις το να μπει γκολ πριν το 15ο λεπτό της αναμέτρησης προσφέρεται στα 3.25 και στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες με το να μπουν πέραν των 3,5 γκολ στην αναμέτρηση αποτιμάται στα 4.50.   

Διαβαστε ακομη