Φούτσαλ: Νίκες για ΑΕΛ και Ομόνοια, 4-4 ΑΕΚ - ΑΠΟΕΛ
Η 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος είχε έντονη δράση και σημαντικά αποτελέσματα.
Στο λεμεσιανό ντέρμπι, η ΑΕΛ δεν άφησε περιθώρια στον Απόλλωνα, τον οποίο συνέτριψε με 9-0 και έφτασε τους 27 βαθμούς, ενώ οι κυανόλευκοι παρέμειναν στους 18.
Στη Λάρνακα, ΑΕΚ και ΑΠΟΕΛ μοιράστηκαν βαθμούς με 4-4, αποτέλεσμα που διατηρεί την ΑΕΚ στους 26 και τον ΑΠΟΕΛ στους 25 βαθμούς.
Στο άλλο παιχνίδι της αγωνιστικής, η Ομόνοια επικράτησε της Ένωσης Νέων Λατσιών με 4-3 εκτός έδρας, ανέβηκε στους 28 βαθμούς και παραμένει μόνη πρώτη, ενώ η ομάδα των Λατσιών έμεινε στους 15.