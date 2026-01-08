Φούτσαλ: Νίκες για ΑΕΛ και Ομόνοια, 4-4 ΑΕΚ - ΑΠΟΕΛ

Στο λεμεσιανό ντέρμπι, η ΑΕΛ δεν άφησε περιθώρια στον Απόλλωνα, τον οποίο συνέτριψε με 9-0 και έφτασε τους 27 βαθμούς, ενώ οι κυανόλευκοι παρέμειναν στους 18.

Στη Λάρνακα, ΑΕΚ και ΑΠΟΕΛ μοιράστηκαν βαθμούς με 4-4, αποτέλεσμα που διατηρεί την ΑΕΚ στους 26 και τον ΑΠΟΕΛ στους 25 βαθμούς.

Στο άλλο παιχνίδι της αγωνιστικής, η Ομόνοια επικράτησε της Ένωσης Νέων Λατσιών με 4-3 εκτός έδρας, ανέβηκε στους 28 βαθμούς και παραμένει μόνη πρώτη, ενώ η ομάδα των Λατσιών έμεινε στους 15.