Νοκ-άουτ για τρεις μήνες ο Κούντους

Ο επιθετικός της Τότεναμ, Μοχάμεντ Κούντους, θα μείνει εκτός δράσης έως τον Απρίλιο λόγω τραυματισμού στον τετρακέφαλο, τον οποίο υπέστη κατά τη διάρκεια της ισοπαλίας της Κυριακής (4/1) με τη Σάντερλαντ, όπως δήλωσε την Πέμπτη (8/1) ο προπονητής Τόμας Φρανκ.

Ο Κούντους έχει πραγματοποιήσει 19 συμμετοχές στην Premier League με τους «σπερς» τη φετινή σεζόν, σημειώνοντας 2 γκολ και μοιράζοντας 5 ασίστ. Ο 25χρονος διεθνής με την Γκάνα υπέστη τον μυϊκό τραυματισμό χωρίς να έχει επαφή με κάποιον αντίπαλο κατά τη διάρκεια της ισοπαλίας, η οποία άφησε την Τότεναμ στη 14η θέση της βαθμολογίας.

«Είναι μια περίπτωση όπου περιμένουμε να επιστρέψει μετά τη διακοπή του Μαρτίου για τις εθνικές ομάδες», είπε ο Φρανκ στους δημοσιογράφους την Πέμπτη (8/1).

Η διακοπή των εθνικών ομάδων είναι προγραμματισμένη από τις 23 έως τις 31 Μαρτίου. «Ο Λούκας Μπέρχβαλ αξιολογείται σήμερα. Το ίδιο ισχύει και για τον Ροντρίγκο Μπεντανκούρ. Ο Ρόντρι έχει τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο, δείχνει πως είναι πιο σοβαρός, δυστυχώς. Δεν γνωρίζουμε το χρονοδιάγραμμα», ανέφερε ο Φρανκ.

Η Τότεναμ υποδέχεται την Άστον Βίλα το Σάββατο (10/1), για τον τρίτο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

