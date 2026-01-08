Τέσσερα βρήκαν κάτοχο, έμειναν άλλα τέσσερα - Το πανόραμα των «16» του κυπέλλου

Στα μισά του δρόμου βρίσκεται η φάση των «16» του κυπέλλου Coca-Cola, με τέσσερα εισιτήρια να βρίσκουν κάτοχο.

Η Πάφος FC, o ΑΠΟΕΛ, η Ένωση και η Ομόνοια Αραδίππου βρίσκονται στην οκτάδα και δικαιούνται να... ονειρεύονται.

Τα άλλα τέσσερα θα εκδοθούν τις επόμενες δύο Τετάρτες. Και οι μάχες είναι αμφίρροπες αφού πρόκειται για ντέρμπι.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

ΑΠΟΕΛ - ΑΠΕΑ Ακρ. 1-0

Πάφος FC - Ακρίτας 2-1

Εθνικός Άχνας - Ένωση 1-2

Ολυμπιακός - Ομόνοια Αρ. 2-2

(3-4 στην παράταση)

Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου

17:00 Απόλλων - Ανόρθωση

18:00 Ομόνοια - ΑΕΚ

Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου

17:00 Σαλαμίνα - Διγενής Μόρφου

18:00 Άρης - ΑΕΛ