Τέσσερα βρήκαν κάτοχο, έμειναν άλλα τέσσερα - Το πανόραμα των «16» του κυπέλλου
Με αρκετές συγκινήσεις έκλεισε το πρώτο μέρος των αγώνων της β΄ φάσης.
Στα μισά του δρόμου βρίσκεται η φάση των «16» του κυπέλλου Coca-Cola, με τέσσερα εισιτήρια να βρίσκουν κάτοχο.
Η Πάφος FC, o ΑΠΟΕΛ, η Ένωση και η Ομόνοια Αραδίππου βρίσκονται στην οκτάδα και δικαιούνται να... ονειρεύονται.
Τα άλλα τέσσερα θα εκδοθούν τις επόμενες δύο Τετάρτες. Και οι μάχες είναι αμφίρροπες αφού πρόκειται για ντέρμπι.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
ΑΠΟΕΛ - ΑΠΕΑ Ακρ. 1-0
Πάφος FC - Ακρίτας 2-1
Εθνικός Άχνας - Ένωση 1-2
Ολυμπιακός - Ομόνοια Αρ. 2-2
(3-4 στην παράταση)
Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου
17:00 Απόλλων - Ανόρθωση
18:00 Ομόνοια - ΑΕΚ
Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου
17:00 Σαλαμίνα - Διγενής Μόρφου
18:00 Άρης - ΑΕΛ