Αγρίεψε ο Παναθηναϊκός και κατάπιε τη Βίρτους με σκυλίσια άμυνα!

Οι πρώτοι πόντοι του αγώνα ήρθαν από πολύ δύσκολο σουτ του Έντουαρντς (0-3), με τον ίδιο να ευστοχεί σε βολή τεχνικής ποινής για το 0-4. Ο Χολμς ευστόχησε σε δύο βολές (2-4), με τον Σλούκα να ισοφαρίζει με φόλοου σε 4-4. Ο Ακέλε πήγε στη γραμμή και έβαλε ξανά μπροστά τη Βίρτους (4-6), με τους Χολμς και Χουάντσο να δίνουν το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό (9-8). Ο Παγιόλα απάντησε με δικό του τρίποντο, πριν ο Χολμς ισοφαρίσει σε 11-11 με διπλή προσπάθεια. Ο Όσμαν ευστόχησε με τη σειρά του από μακριά (14-11), με τον Σορτς να διαμορφώνει το 18-13 με δύο εύστοχες βολές. Ο Ναν έστειλε τους γηπεδούχους στο +7 (20-13), με τον Όσμαν να βάζει γκολ-φάουλ για το 23-13. Η πρώτη περίοδος έληξε 23-15 με buzzer beater του Σμάιλαγκιτς.

Το δεύτερο δεκάλεπτο άρχισε με κλέψιμο και κάρφωμα του Όσμαν (25-15), πριν ο εξαιρετικός Τούρκος ευστοχήσει σε δύο βολές για το 27-15. Η Βίρτους βρήκε πόντους μετά από σχεδόν 4 λεπτά με τον Έντουαρντς (27-17), όμως ο Φαρίντ απάντησε άμεσα με γκολ φάουλ και έγραψε το 29-17. Ο Χάκετ σκόραρε παίρνοντας και το φάουλ (29-20), με τους φιλοξενούμενους να πλησιάζουν ακόμη περισσότερο με Ντιουφ και Έντουαρντς (29-24). Ο Ναν ξεκόλλησε τον Παναθηναϊκό από τη γραμμή των βολών (31-24), όμως ο Παγιόλα πέτυχε γκολ φάουλ σε γρήγορο παιχνίδι για το 31-27. Ο Χουάντσο με φόλοου έδωσε σημαντική λύση, ενώ ο Σλούκας έβαλε τρίποντο για το 36-27. Οι Ιταλοί κατάφεραν ξανά να πλησιάσουν με λέι απ των Έντουαρντς και Μόργκαν (36-31), με τον Ακέλε να τους φέρνει σε απόσταση βολής (36-33). Ο Ναν με buzzer beater τρίποντο έγραψε το 39-33 του ημιχρόνου.

Το δεύτερο μέρος άρχισε με καλάθι του Έντουαρντς και δύο βολές του Μόργκαν για το 39-37. Ο Όσμαν πήγε με τη σειρά του στη γραμμή και ευστόχησε σε μία από τις προσπάθειές του (40-37), με τις συνεχόμενες καλές άμυνες να οδηγούν σε δύο σερί αιφνιδιασμούς, τους οποίους ολοκλήρωσαν οι Χολμς και Ναν, διαμορφώνοντας το 44-37. Ο Αμερικανός γκαρντ ακολούθησε με συνεχόμενους δικούς του πόντους, που έκαναν τη διαφορά και πάλι διψήφια (48-37), με τον Μόργκαν να δίνει λύση στη Βίρτους με τρίποντο για το 48-40. Ο Χολμς απάντησε με κάρφωμα και φάουλ (51-40), πριν σκοράρει μετά από δικό του επιθετικό ριμπάουντ για το 53-40. Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να κρατάει πολύ χαμηλά τους φιλοξενούμενους, όμως ένα τρίποντο του Χάκετ διαμόρφωσε το 56-48 του τρίτου δεκαλέπτου.

Στην τέταρτη περίοδο, ο Ακέλε και ο Τέιλορ έφεραν πιο κοντά τη Βίρτους (59-53), όμως ο Ρογκαβόπουλος έδωσε σημαντική λύση με τρίποντο για το 62-53. Ο ίδιος κάρφωσε μετά από ωραία επίθεση (64-53), με τον Σορτς να στέλνει τον Παναθηναϊκό στο +13 με λέι απ (66-53). Ο Τέιλορ έδωσε ανάσα στους Ιταλούς με τρίποντο (66-56), όμως ο Γκραντ απάντησε με δύσκολο σουτ για το 68-56. O Nαν με συνεχόμενους πόντους ανέβασε τη διαφορά στους 14 πόντους (74-60), δίνοντας πολύ ισχυρό προβάδισμα νίκης στους γηπεδούχους. Από εκεί και πέρα, η Βίρτους δεν είχε χρόνο, με τον Παναθηναϊκό να επιστρέφει εμφατικά στα ροζ φύλλα στην Ευρωλίγκα.

Τα δεκάλεπτα: 23-15, 39-33, 56-48, 84-71.

