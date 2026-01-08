ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αγρίεψε ο Παναθηναϊκός και κατάπιε τη Βίρτους με σκυλίσια άμυνα!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Αγρίεψε ο Παναθηναϊκός και κατάπιε τη Βίρτους με σκυλίσια άμυνα!

Ο Παναθηναϊκός έδειξε το καλύτερό του αμυντικό πρόσωπο στη σεζόν και νίκησε εύκολα τη Βίρτους με σκορ 84-71, επιστρέφοντας εμφατικά στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague!

Οι πρώτοι πόντοι του αγώνα ήρθαν από πολύ δύσκολο σουτ του Έντουαρντς (0-3), με τον ίδιο να ευστοχεί σε βολή τεχνικής ποινής για το 0-4. Ο Χολμς ευστόχησε σε δύο βολές (2-4), με τον Σλούκα να ισοφαρίζει με φόλοου σε 4-4. Ο Ακέλε πήγε στη γραμμή και έβαλε ξανά μπροστά τη Βίρτους (4-6), με τους Χολμς και Χουάντσο να δίνουν το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό (9-8). Ο Παγιόλα απάντησε με δικό του τρίποντο, πριν ο Χολμς ισοφαρίσει σε 11-11 με διπλή προσπάθεια. Ο Όσμαν ευστόχησε με τη σειρά του από μακριά (14-11), με τον Σορτς να διαμορφώνει το 18-13 με δύο εύστοχες βολές. Ο Ναν έστειλε τους γηπεδούχους στο +7 (20-13), με τον Όσμαν να βάζει γκολ-φάουλ για το 23-13. Η πρώτη περίοδος έληξε 23-15 με buzzer beater του Σμάιλαγκιτς.

Το δεύτερο δεκάλεπτο άρχισε με κλέψιμο και κάρφωμα του Όσμαν (25-15), πριν ο εξαιρετικός Τούρκος ευστοχήσει σε δύο βολές για το 27-15. Η Βίρτους βρήκε πόντους μετά από σχεδόν 4 λεπτά με τον Έντουαρντς (27-17), όμως ο Φαρίντ απάντησε άμεσα με γκολ φάουλ και έγραψε το 29-17. Ο Χάκετ σκόραρε παίρνοντας και το φάουλ (29-20), με τους φιλοξενούμενους να πλησιάζουν ακόμη περισσότερο με Ντιουφ και Έντουαρντς (29-24). Ο Ναν ξεκόλλησε τον Παναθηναϊκό από τη γραμμή των βολών (31-24), όμως ο Παγιόλα πέτυχε γκολ φάουλ σε γρήγορο παιχνίδι για το 31-27. Ο Χουάντσο με φόλοου έδωσε σημαντική λύση, ενώ ο Σλούκας έβαλε τρίποντο για το 36-27. Οι Ιταλοί κατάφεραν ξανά να πλησιάσουν με λέι απ των Έντουαρντς και Μόργκαν (36-31), με τον Ακέλε να τους φέρνει σε απόσταση βολής (36-33). Ο Ναν με buzzer beater τρίποντο έγραψε το 39-33 του ημιχρόνου.

Το δεύτερο μέρος άρχισε με καλάθι του Έντουαρντς και δύο βολές του Μόργκαν για το 39-37. Ο Όσμαν πήγε με τη σειρά του στη γραμμή και ευστόχησε σε μία από τις προσπάθειές του (40-37), με τις συνεχόμενες καλές άμυνες να οδηγούν σε δύο σερί αιφνιδιασμούς, τους οποίους ολοκλήρωσαν οι Χολμς και Ναν, διαμορφώνοντας το 44-37. Ο Αμερικανός γκαρντ ακολούθησε με συνεχόμενους δικούς του πόντους, που έκαναν τη διαφορά και πάλι διψήφια (48-37), με τον Μόργκαν να δίνει λύση στη Βίρτους με τρίποντο για το 48-40. Ο Χολμς απάντησε με κάρφωμα και φάουλ (51-40), πριν σκοράρει μετά από δικό του επιθετικό ριμπάουντ για το 53-40. Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να κρατάει πολύ χαμηλά τους φιλοξενούμενους, όμως ένα τρίποντο του Χάκετ διαμόρφωσε το 56-48 του τρίτου δεκαλέπτου.

Στην τέταρτη περίοδο, ο Ακέλε και ο Τέιλορ έφεραν πιο κοντά τη Βίρτους (59-53), όμως ο Ρογκαβόπουλος έδωσε σημαντική λύση με τρίποντο για το 62-53. Ο ίδιος κάρφωσε μετά από ωραία επίθεση (64-53), με τον Σορτς να στέλνει τον Παναθηναϊκό στο +13 με λέι απ (66-53). Ο Τέιλορ έδωσε ανάσα στους Ιταλούς με τρίποντο (66-56), όμως ο Γκραντ απάντησε με δύσκολο σουτ για το 68-56. O Nαν με συνεχόμενους πόντους ανέβασε τη διαφορά στους 14 πόντους (74-60), δίνοντας πολύ ισχυρό προβάδισμα νίκης στους γηπεδούχους. Από εκεί και πέρα, η Βίρτους δεν είχε χρόνο, με τον Παναθηναϊκό να επιστρέφει εμφατικά στα ροζ φύλλα στην Ευρωλίγκα.

 

 

Τα δεκάλεπτα: 23-15, 39-33, 56-48, 84-71.

 

sportfm.gr

 

Κατηγορίες

EUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η μαχητική Λίβερπουλ «σταμάτησε» την φλύαρη Άρσεναλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Βασίλισσα» και στο Σούπερ Καπ: Η Ρεάλ καθάρισε την Ατλέτικο και πάει για τελικό… Clasico!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αγρίεψε ο Παναθηναϊκός και κατάπιε τη Βίρτους με σκυλίσια άμυνα!

EUROLEAGUE

|

Category image

Πρώτο τρόπαιο στο 2026 για την Παρί Σεν Ζερμέν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φουλάρει ο Ρόκα!

ΑΕΚ

|

Category image

Φούτσαλ: Νίκες για ΑΕΛ και Ομόνοια, 4-4 ΑΕΚ - ΑΠΟΕΛ

Φούτσαλ

|

Category image

Άλλοι θα μπουν, άλλοι θα βγουν...

ΑΕΛ

|

Category image

Σκόραρε πάλι ο Κριστιάνο - Ακόμη πιο κοντά στα 1.000 γκολ καριέρας

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Με άλλη δυναμική για να πλησιάσει κι άλλο

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Με ενισχύσεις στο Αγρίνιο ο ΠΑΟΚ: «Μέσα» Πέλκας, Ντεσπόντοφ και Τσιφτσής

Ελλάδα

|

Category image

Κυρίαρχη στο Λεμεσιανό ντέρμπι η ΑΕΛ, επιβλήθηκε του Απόλλωνα με 9-0

Φούτσαλ

|

Category image

Η Ντουμπάι σόκαρε τη Φενερμπαχτσέ

EUROLEAGUE

|

Category image

Νοκ-άουτ για τρεις μήνες ο Κούντους

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στα «πιτς» για ένα μήνα ο Ρόσα - Απέφυγε τα χειρότερα

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Τέσσερα βρήκαν κάτοχο, έμειναν άλλα τέσσερα - Το πανόραμα των «16» του κυπέλλου

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Διαβαστε ακομη