Στα «πιτς» για ένα μήνα ο Ρόσα - Απέφυγε τα χειρότερα

Τυχερός στην ατυχία του ο Βραζιλιάνος μέσος

Αποφεύχθηκαν τα χειρότερα στον τραυματισμό του Ρόσα, καθώς οι ιατρικές εξετάσεις έδειξαν πως δεν απαιτείται χειρουργική επέμβαση. Ο Βραζιλιάνος υπέστη μετατόπιση επιγονατίδας στο παιχνίδι με την ΑΠΕΑ και θα ακολουθήσει συντηρητική αγωγή.

Οι γιατροί αποφάσισαν να φορέσει ειδικό νάρθηκα για τρεις εβδομάδες, ώστε να προστατευτεί η επιγονατίδα και οι σύνδεσμοι και να μην υπάρξει επιπλοκή.

Στη συνέχεια θα μπει σε ειδικό ατομικό πρόγραμμα προπόνησης, με την επιστροφή του στη δράση να υπολογίζεται σε περίπου έναν μήνα.

