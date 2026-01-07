Δημιούργησε νέα δεδομένα στη Β' κατηγορία η τιμωρία της Καρμιώτισσας

Νέα δεδομένα δημιουργούνται πλέον σχετικά με τον σχηματισμό του α’ γκρουπ και ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής της Α’ φάσης του πρωταθλήματος Β’ κατηγορίας, μετά την ποινή η οποία επιβλήθηκε στην Καρμιώτισσα (διαβάστε ΕΔΩ).

Μέχρι σήμερα η ομάδα των Πολεμιδιών θεωρείτο σίγουρο ότι θα ήταν στο γκρουπ της ανόδου, όμως μετά από την ποινή της αφαίρεσης των τριών βαθμών, πλέον δεν μπορεί να αισθάνεται άνετα.

Σίγουρες για το α’ γκρουπ, με βάση τα νέα βαθμολογικά δεδομένα είναι η Νέα Σαλαμίνα (38β.), η ΠΑΕΕΚ (26β.), η Αγία Νάπα (25β.) και η Δόξα (24β.).

Από εκεί και πέρα, οι ομάδες από την πέμπτη θέση μέχρι την 10η έχουν τις δικές τους πιθανότητες για να είναι στην οκτάδα. Η Ομόνοια 29Μ που έχει 23 βαθμούς παίζει εντός με την ΜΕΑΠ που με 21 ελπίζει σε ανατροπή του σκηνικού, ενώ το ίδιο ελπίζει και ο ένατος αυτή τη στιγμή Διγενής Μόρφου που παίζει εκτός έδρας με τον Σπάρτακο.

Η Καρμιώτισσα (21β.) πλέον μπορεί να μείνει εκτός σε περίπτωση που δεν εξασφαλίσει βαθμολογικό κέρδος και ταυτόχρονα κερδίσουν τρίποντα οι ομάδες που ακολουθούν ΜΕΑΠ (ικανοποιείται σε αυτό σενάριο και με ισοπαλία), Διγενής Μόρφου (20β.) και ΑΠΕΑ Ακρ. (18β.).

Το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής: Το Σάββατο (14:30) θα γίνουν οι αναμετρήσεις ΑΣΙΛ-Αγία Νάπα, ΑΕΖ-Χαλκάνορας, Ομόνοια 29Μ-ΜΕΑΠ, ΠΑΕΕΚ-Αχ./ Ονήσιλος, Σπάρτακος-Διγενής Μόρφου, Καρμιώτισσα-Ηρακλής Γερ., Νέα Σαλαμίνα-ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου ενώ την Κυριακή θα διεξαχθεί το Εθνικός Λατσιών-Δόξα.

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ: Νέα Σαλαμίνα 38, ΠΑΕΕΚ 26, Αγία Νάπα 25, Δόξα 24, Ομόνοια 29Μ 23, ΑΣΙΛ 22, Καρμιώτισσα 21, ΜΕΑΠ 21, Διγενής Μόρφου 20, ΑΠΕΑ Ακρ. 18, Χαλκάνορας 16, Σπάρτακος 13, Ηρακλής 13, Εθνικός Λατσιών 12, ΑΕΖ 9, Αχ./ Ονήσιλος 4.