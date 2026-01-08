Φουλάρει ο Ρόκα!

Ανοίγει ο δρόμος για την πρώτη χειμερινή μεταγραφή στην ΑΕΚ, μετά την επισημοποίηση της κοινή συναινέσει λύσης της συνεργασίας με τον Κάρολ Ανγκιέλσκι. Ήταν μια εξέλιξη λίγο-πολύ αναμενόμενη, μετά τις πρόσφατες δηλώσεις που έκανε ο Πολωνός φορ σε ΜΜΕ της χώρας του, αφήνοντας ξεκάθαρες αιχμές κατά του Ιμανόλ Ιδιάκεθ για τον λίγο χρόνο συμμετοχής του στα παιχνίδια της ομάδας. Τον χαρακτήρισε, μάλιστα, «όχι δίκαιο προπονητή».

Επί της ουσίας, ο 30χρονος φορ με τις τοποθετήσεις του άνοιξε ο ίδιος την πόρτα εξόδου του από το «ΑΕΚ Αρένα». Στον ενάμιση χρόνο που βρίσκεται στην ΑΕΚ, ο Ανγκιέλσκι είχε 33 συμμετοχές, πετυχαίνοντας οκτώ γκολ. Στο φετινό πρωτάθλημα είχε 11 συμμετοχές, αλλά μόνο μία φορά ξεκίνησε βασικός. Πέτυχε ένα γκολ στο πρωτάθλημα και τρία τέρματα στην Ευρώπη.

Με τη φυγή του αδειάζει μια θέση στον κατάλογο Α και ο Τσάβι Ρόκα ήδη ψάχνει την ενίσχυση στη μεσοεπιθετική γραμμή της ομάδας. Η ΑΕΚ ενδέχεται να ενισχυθεί και με παίκτη από τον κατάλογο Β.

Ο επιδραστικός Μιραμόν

Ποιος, αλήθεια, θα το πίστευε ότι ο 36χρονος (2/6/89) Χόρχε Μιραμόν θα εξελισσόταν σε έναν από τους πιο επιδραστικούς ποδοσφαιριστές της φετινής ΑΕΚ; Κι όμως, ο πολύπειρος Ισπανός, ο οποίος με την ίδια ευχέρεια μπορεί να αγωνιστεί δεξί μπακ και δεξιός εξτρέμ, θεωρείται αυτή τη στιγμή ένας από τους πολυτιμότερους ποδοσφαιριστές που έχει στη φαρέτρα του ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ, στην προσπάθεια της ΑΕΚ για διάκριση σε Κύπρο και Ευρώπη. Ήδη, ο Μιραμόν μοίρασε οκτώ ασίστ στους συμπαίκτες του! Οι τρεις ασίστ που έδωσε στον τελευταίο αγώνα με την Ανόρθωση ήταν το επιστέγασμα της εκπληκτικής, μέχρι σήμερα, παρουσίας του. Ο Μιραμόν ανταμείβει και με το παραπάνω την εμπιστοσύνη που του δείχνει ο Ιδιάκεθ, ο οποίος τον προτιμά στο βασικό σχήμα αντί του Ρούμπιο.

Να σημειωθεί ότι το συμβόλαιο του Μιραμόν λήγει τον ερχόμενο Μάιο αλλά με τέτοιες εμφανίσεις, και παρά τα χρονάκια του, είναι πολύ πιθανόν η ΑΕΚ να ανανεώσει τη συνεργασία μαζί του για ακόμα έναν χρόνο. Με την συμπλήρωση της 16ης αγωνιστικής ο Μιραμόν έχει 14 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, τις 9 ως βασικός, πετυχαίνοντας ένα γκολ, εναντίον του Εθνικού Άχνας.