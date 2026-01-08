«Βασίλισσα» και στο Σούπερ Καπ: Η Ρεάλ καθάρισε την Ατλέτικο και πάει για τελικό… Clasico!

Ο Τσάμπι Αλόνσο έχει κυκλώσει το Σούπερ Καπ Ισπανίας και στοχεύει να σηκώσει το πρώτο του τρόπαιο ως προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Ισπανός τεχνικός κατάφερε να λυγίσει το πρώτο του εμπόδιο και στο ντέρμπι της Μαδρίτης, για τον ημιτελικό που πραγματοποιήθηκε στην Τζέντα, επικράτησε δύσκολα της Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1 και τώρα ετοιμάζεται για τη σκληρή μονομαχία μέχρι τελικής πτώσης απέναντι στην Μπαρτσελόνα, η οποία με το 5-0 επί της Αθλέτικ Μπιλμπάο, βρίσκεται ήδη στον μεγάλο τελικό.

Μπορεί το παιχνίδι αυτό κάποια στιγμή να ξεχαστεί, αυτό όμως που θα μείνει για πάντα χαραγμένο στα μυαλά όλων είναι η μαγευτική απευθείας εκτέλεση φάουλ του Φεντερίκο Βαλβέρδε, μόλις στο 2ο λεπτό της αναμέτρησης, με το εξωτερικό μέρος του ποδιού του, γράφοντας με εκπληκτικό τρόπο το 1-0.

Το ματς από το ξεκίνημα του μας έδειξε ότι θα είναι πέρα για πέρα εντυπωσιακό. Η «Βασίλισσα» στο 2' άνοιξε το σκορ με ένα γκολ σπάνιας ομορφιάς. Ο Φεντερίκο Βαλβέρδε έστησε την μπάλα αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή της Ατλέτικο, πήρε φόρα και εκτέλεσε απευθείας το κερδισμένο φάουλ της ομάδας του.

Ο Ουρουγουανός, με τεράστια δόση… αλητείας, χτύπησε την μπάλα με το εξωτερικό μέρος του ποδιού του, στέλνοντάς την συστημένη στα δίχτυα του Γιάν Όμπλακ, ο οποίος όσο κι αν προσπάθησε δεν μπόρεσε να βρει απάντηση. Μια φάση που θα συζητείται για πολλούς μήνες.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Ρεάλ διπλασίασε τα τέρματα της και έβαλε γερές βάσεις για το χρυσό εισιτήριο του τελικού. Ο σκόρερ Βαλβέρδε μετατράπηκε σε δημιουργό πασάροντας την κατάλληλη στιγμή στον Ροντρίγκο και αυτός δεν δίστασε να γράψει το 2-0 στο 55ο λεπτό του παιχνιδιού.

Εκεί όμως η Ατλέτικο έδειξε από τι μέταλλο είναι φτιαγμένη και βρήκε άμεσα απάντηση. Ο Σιμεόνε συνεργάστηκε με τον Σόρλοθ και ο Νορβηγός μόλις τρία λεπτά το τέρμα του Βραζιλιάνου και συγκεκριμένα στο 58' μείωσε σε 2-1.

Όσο και αν προσπάθησε η ομάδα του «Τσόλο» να βρει γκολ ισοφάρισης δεν τα κατάφερε με τον Τσάμπι Αλόνσο να κάνει ήδη όνειρα για την πρώτη του κούπα στη Μαδρίτη.

