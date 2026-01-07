Υποψηφιότητα Κίκε Φλόρες για την Πάφο FC

Mε τη διαδικασία εξεύρεσης του αντικαταστάτη του Χουάν Κάρλος Καρσέδο να βρίσκεται σε εξέλιξη στην Πάφο FC, βγαίνουν συνεχώς νέα ονόματα στην επικαιρότητα.

Τελευταίο που βγαίνει από ανάρτηση στο «X» είναι του Κίκε Σάντσεθ Φλόρες.

Σύμφωνα με το ποστάρισμα αυτό ο Ισπανός προπονητής, ο οποίος από τη στιγμή που αποχώρησε από τη Σεβίλλη το 2024 παραμένει χωρίς ομάδα, έλαβε προσφορά από την παφιακή ομάδα, όμως βρίσκεται σε αναμονή εάν θα προκύψουν άλλες επιλογές.

Ο Κίκε Φλόρες είχε αρχίσει την προπονητική του καριέρα από τα αναπτυξιακά τμήματα της Ρεάλ, ενώ εργάστηκε σε Χετάφε, Βαλένθια, Μπενφίκα, Ατλέτικο, Αλ-Αχλι, Αλ-Αϊν, Γουότφορντ, Εσπανιόλ και Σανγκάί Σενουά.