Άλλοι θα μπουν, άλλοι θα βγουν...

Έντονες είναι οι διεργασίες στην ΑΕΛ τόσο για ενίσχυση του ρόστερ όσο και για… άδειασμα. Και αυτό που θέλουν οι υπεύθυνοι επί αυτών των θεμάτων είναι να κλείσουν τα ζητήματα το συντομότερο. Συγκεκριμένα, μετά την απόκτηση των Ζακάρια Σαβό και Δανιήλ Παρούτη, στόχος είναι η απόκτηση ακόμη δύο ποδοσφαιριστών. Ενός μεσοεπιθετικού, ενώ στο ραντάρ είναι και ο αριστερός μπακ Kέλβιν Οφόρι που ανήκει στη Σλόβαν Μπρατισλάβας. Μία περίπτωση που, όπως τονίζουν από τα ενδότερα, είναι δύσκολη, όμως γίνονται προσπάθειες, πάντα στα πλαίσια των οικονομικών δεδομένων του συλλόγου.

Την ίδια ώρα, οι Χρίστος Γουήλερ, Μόργκαν Φεριέρ και Ντίλαν Ουεντραόγκο φαίνεται πως θα πουν αντίο. Ο πρώτος έχει πρόταση από τη Νίκη Βόλου, την οποία αξιολογεί ο σύλλογος, ενώ οι άλλοι δύο ενημερώθηκαν πως θα έχουν πολύ περιορισμένο χρόνο και ουσιαστικά τους τονίστηκε να ψάξουν να βρουν ομάδα.